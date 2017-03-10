Это была игра 25-го тура регулярного чемпионата Евролиги, ЦСКА выиграл со счетом 85:69. Самым результативным в составе армейцев стал француз Нандо де Коло, набравший 22 очка. У ЦСКА в активе стало 19 побед и команда досрочно вышла в плей-офф.

Такого же результата уже сегодня могут добиться мадридский "Реал" и "Олимпиакос". Греческому клубу играть с турецким "Дарушшафака" Дайриса Бертанса, который пока находится на границе зоны плей-офф (9 место).

Тель-авивский "Маккаби" Айнара Багатскиса одолел вчера аутсайдера турнира "Милан" (92:82) и 9 победами занимает 12 место, немецкий "Бамберг" Яниса Стрелниекса (8 побед) идет следом, а сегодня проводит важный матч на выезде с турецким "Анадолу Эфес". Правда, и у "Маккаби", и у "Бамберга" шансы на выход в плей-офф — минимальные.

ЦСКА — Галатасарай



Маккаби Т-А — Милан



ЦСКА Россия — 19-6

Реал Испания — 18-6

Олимпиакос Греция — 17-7

Фенербахче Турция — 16-9

Црвена Звезда Сербия — 14-10

Баскония Испания — 14-11

Панатинаикос Греция — 14-11

Анадолу Эфес Турция — 13-11

Дарушшафака Турция — 12-12

Жальгирис Литва — 11-14

Барселона Испания — 10-15

Бамберг Германия — 8-16

Маккаби FOX Израиль — 8-16

Галатасарай Турция — 8-17

ЕА7 Милан Италия — 7-17

УНИКС Россия — 7-18.