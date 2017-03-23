Квартальнов возглавил ЦСКА в 2014 году. Все три следующих сезона армейцы под его руководством выигрывали регулярный чемпионат и завоевывали Кубок Континента. Однако в плей-офф команду постоянно подстерегали неудачи.

В Кубке Гагарина-2015 ЦСКА изначально рассматривался фаворитом, выиграл три первых матча полуфинальной серии у СКА, но затем руководимые Вячеславом Быковым питерцы сумели сотворить чудо и вытащить серию (4-3).

Через год пути армейских клубов снова сошлись в финале конференции и здесь ЦСКА уже взял убедительный реванш (4-0), а затем в упорной борьбе, но все-таки проиграл финал плей-офф магнитогорскому "Металлургу" (3-4).

В этом сезоне ЦСКА уверенно прошел первый раунд плей-офф ("Йокерит" — 4-0), однако споткнулся во втором на ярославском "Локомотиве" (2-4).