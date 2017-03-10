Спринтерская гонка на 7,5 км у женщин в рамках стартовавшего в финском Контиолахти восьмого этапа Кубка мира по биатлону завершилась победой норвежки Тирил Экхофф. А лидер сезона немка Лаура Дальмайер проиграла ей 18 секунд.

Дальмайер выиграла последние пять индивидуальных гонок, начиная с чемпионата мира в Хохфильцене (пасьют, 15 км и масс-старт) и продолжая Пхенчханом (спринт и гонка преследования). В Кохтиолахти сегодня ей пришлось довольствоваться вторым местом из-за одного промаха. Благодаря этому лучшее время показала Тирил Экхорфф, сумевшая опередить Дальмайер на 18 секунд, а третий результат показала постепенно набирающая форму после рождения ребенка белоруска Дарья Домрачева: она уступила норвежке 20 секунд. Четвертое место с отставанием в 35 секунд от победительницы гонки заняла россиянка Дарья Виролайнен.

Лучшая латвийская биатлонистка Байба Бендика хотя и допустила всего один промах, но бежала не так быстро и заняла только 62 место из 94-х возможных. Пробиться в число участников завтрашней гонки преследования такой результат не позволил.

Кубок мира-2016/17. Биатлон. 8-й этап (Контиолахти, 10 марта). Женщины. Спринт. 7,5 км

1. Тирил Экхофф (Норвегия) — 19.18,4 (0 штрафных кругов).

2. Лаура Дальмайер (Германия) — отставание 18,3 (1).

3. Дарья Домрачева (Беларусь) + 20,4 (0).

4. Дарья Виролайнен (Россия) + 34,8 (0)…

62. Байба Бендика (Латвия) +2:08,8 (1)…