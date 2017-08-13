Не зря бывший тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий сравнил себя с Юрием Гагариным. Он тоже ведь первый — первый российский футбольный специалист в Англии. В июне Слуцкий возглавил "Халл Сити", выступающий во втором по рангу английском дивизионе Championship. Перед 46-летним тренером поставлена задача вернуть клуб в премьер-лигу, которую он покинул по итогам прошлого сезона.

"На мне лежит серьезная ответственность перед клубом, болельщиками и россиянами, которые оказывают мне огромную поддержку. Для них я как Юрий Гагарин! Я первый тренер из России, работающий в английском футболе, и для меня это действительно очень важный момент", — отметил Слуцкий.

Пока у Слуцкого все получается: два матча — ни одного поражения. В минувшие выходные "Халл" гостил в Бирмингеме, где играл с "Астон Виллой". Встреча прошла в присутствии более 30 тысяч болельщиков и завершилась вничью — 1:1. В эту субботу "Халл" у себя на "Кингстон Коммуникейшн" уверенно обыграл "Бертон Альбион" — 4:1. Уругвайский нападающий Абель Эрнандес сделал хет-трик. Еще один мяч у победителей забил Камил Гросицки.

"Бертон" большую часть матча играл в меньшинстве — на 38-й минуте автор гола Джексон Ирвайн заработал удаление, получив вторую желтую карточку.

По словам Слуцкого, он еще не привык к новой работе, но адаптация не должна затянуться. "Начало карьеры в Англии? Порой кажется, что все это происходит не со мной, что это что-то нереальное, — поделился впечатлениями тренер. — Думаю, через несколько матчей я смогу освоиться".

В третьем туре "Халл" сыграет дома с "Вулверхэмптоном". Матч пройдет 15 августа.