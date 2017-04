В июне 2009 года в Лас-Вегасе 20-летняя на тот момент американка заявила об изнасиловании со стороны португальского футболиста и собиралась его засудить. Роналду тогда с семьей находился в США на отдыхе.

Далее издание отмечало, что в январе 2010 года стороны пришли к соглашению, а потерпевшая сторона получила от Роналду компенсацию в размере 375 тысяч долларов (345 тысяч евро). Сам спортсмен назвал эту информацию "частью журналистской фантастики".

Теперь Der Spiegel приводит часть переписки Роналду со своим адвокатом Осорио де Кастро, который тогда вел переговоры о сумме этой выплаты. Изначально представители пострадавшей запросили чуть ли не миллион долларов, однако в результате стороны сошлись на 260 тысячах евро. Дополнительные расходы на посредников и юристов вылились еще в 85 тысяч евро.

Der Spiegel приводит фрагмент переписки между Роналду и Осорио де Кастро.

Де Кастро: "Посредник говорит, что она рыдает и потрясена, потому что думает, что тебя это не интересует. Пока разговоров о деньгах не было. Но это скоро случится".

Роналду: "Окей".

Де Кастро: "950 тысяч долларов".

Роналду: "Просят эту сумму?"

Де Кастро: "Это первые требования. Теперь 660 тысяч евро. Мы не согласимся. Переговоры продолжаются".

Роналду: "Это слишком много?"

Де Кастро: "Думаю, да. Мы уладим это за меньшую сумму".

Роналду: "Должно быть меньше!"

Де Кастро: "Окей".

Де Кастро: "После 12 часов переговоров мы договорились о 260 тысячах евро. Кроме того, нужно будет заплатить за посредничество, о чем я уже говорил. Также потребуются деньги на юристов, которые сейчас занимаются оформлением перевода. Знаю, что это большая сумма. Но думаю, что это наилучший выход из сложившейся ситуации. Было нелегко прийти к такому соглашению".

Предполагаемая жертва насилия Сьюзен К. отказалась общаться с репортерами немецкого издания. Der Spiegel предполагает, что это обусловлено пунктом в соглашении с Роналду, по которому девушка не имеет права снова выдвигать обвинения и распространяться об этом. В статье также предоставлены документы, на которых есть подпись самого Роналду.

