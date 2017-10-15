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Позади полтора месяца регулярного чемпионата КХЛ-2017/18. СКА бьет рекорды, ЦСКА нещадно критикуют, рижское "Динамо" переживает острый кризис, а на Востоке восьмую команду от первой отделяют всего 10 очков. Портал Delfi выделил пять вещей, которые мы узнали на старте сезона.
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