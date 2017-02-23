В финском Лахти разыграны первые медали чемпионата мира по лыжному спорту — в спринте коньковым ходом. У женщин победила норвежка Майкен Фалла, у мужчин — итальянец Федерико Пеллегрино.

В мужской финал вышли три норвежца, финн, россиянин и итальянец. Россиянин Сергей Устюгов захватил лидерство с первых метров дистанции и вел группу за собой почти всю гонку. До финишиной прямой поддержать темп победителя многодневки "Тур де Ски-2017" смогли только Пеллегрино и норвежцы Клэбо и Крог.

Развязка наступила метров за 30 до финиша, когда Пеллегрино обошел Устюгова и вырвался вперед. Вернуть себе лидерства Устюгов уже не сумел. На финише россиянин проиграл итальянцу 0,15 секунды и остался с серебряной медалью. Бронза — у Йоханнса Клэбо (+0,44 сек).

У женщин в финале Фалла оторвалась от соперниц и не имела проблем на финише. В решающем забеге выступали три американки, и двум из них удалось попасть в призеры: Джессике Диггинс — серебро, Киккан Рэнделл — бронза.

Лыжные гонки. Чемпионат мира

Лахти, Финляндия

Мужчины. Спринт, свободный стиль

Финал

1. Федерико Пеллегрино (Италия) — 3.13,76

2. Сергей Устюгов (Россия) +0,15 сек

3. Йоханнес Клэбо (Норвегия) +0,44

4. Финн Хоген Крог (Норвегия) +0,67

5. Петтер Нортуг (Норвегия) +12,13

6. Ристоматти Хакола (Финляндия) +12,28

Женщины. Спринт, свободный стиль

Финал

1. Майкен Касперсен Фалла (Норвегия) — 3.02,34

2. Джессика Диггинс (США) +1,66

3. Киккан Рэнделл (США) +3,76

4. Ханна Фалк (Швеция) +3,91

5. Ида Ингемарсдоттер (Швеция) +4,42

6. Софи Колдуэл (США) +5,37