В мужской финал вышли три норвежца, финн, россиянин и итальянец. Россиянин Сергей Устюгов захватил лидерство с первых метров дистанции и вел группу за собой почти всю гонку. До финишиной прямой поддержать темп победителя многодневки "Тур де Ски-2017" смогли только Пеллегрино и норвежцы Клэбо и Крог.
Развязка наступила метров за 30 до финиша, когда Пеллегрино обошел Устюгова и вырвался вперед. Вернуть себе лидерства Устюгов уже не сумел. На финише россиянин проиграл итальянцу 0,15 секунды и остался с серебряной медалью. Бронза — у Йоханнса Клэбо (+0,44 сек).
У женщин в финале Фалла оторвалась от соперниц и не имела проблем на финише. В решающем забеге выступали три американки, и двум из них удалось попасть в призеры: Джессике Диггинс — серебро, Киккан Рэнделл — бронза.
Лыжные гонки. Чемпионат мира
Лахти, Финляндия
Мужчины. Спринт, свободный стиль
Финал
1. Федерико Пеллегрино (Италия) — 3.13,76
2. Сергей Устюгов (Россия) +0,15 сек
3. Йоханнес Клэбо (Норвегия) +0,44
4. Финн Хоген Крог (Норвегия) +0,67
5. Петтер Нортуг (Норвегия) +12,13
6. Ристоматти Хакола (Финляндия) +12,28
Женщины. Спринт, свободный стиль
Финал
1. Майкен Касперсен Фалла (Норвегия) — 3.02,34
2. Джессика Диггинс (США) +1,66
3. Киккан Рэнделл (США) +3,76
4. Ханна Фалк (Швеция) +3,91
5. Ида Ингемарсдоттер (Швеция) +4,42
6. Софи Колдуэл (США) +5,37