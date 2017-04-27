Сборная России потерпела поражение в выставочном матче чешского этапа хоккейного Евротура, уступив в Стокгольме команде Швеции в овертайме.

В первом периоде российская команда под руководством Олега Знарка забросил две безответных шайбы (отличились Виктор Антипин и Сергей Мозякин). Шведы после броска Элиаса Линдхольма на 27-й минуте сократили отстатвание, но спустя 3,5 минуты Мозякин реализовал большинство и оформил дубль — 3:1.

"Тре Крунур" все же удалось отыграться в третьем периоде, когда Линус Умарк и Габриэль Ландеског дважды использовали численный перевес, а в овертайме Габриэль Ландеског принес хозяевам льда победу — 4:3.

Голкипер россиян Андрей Василевский отразил 16 бросков из 20-ти, а Сергей Мозякин (выполнял в этом матче роль капитана сборной) и Владимир Ткачев приняли участие во всех голах команды.

После игры главный тренер россиян Олег Знарок так прокомментировал поражение от шведов: "Не сказал бы, что нам не хватило сил, просто было два ненужных удаления. А так, неплохая игра была с нашей стороны. Что касается игры в меньшинстве, если пропустили, значит пока она не очень получается, мы работаем над этим. Если бы вбрасывания выигрывали, половины ошибок не было".

В параллельном матче хоккеисты Чехии одержали дома волевую победу над командой Финляндии (3:2), отыгравшись с 0:2.

Евротур-2016/17. Чешские игры. 1-й тур



Швеция — Россия 4:3 ОТ (0:2, 1:1, 2:0, 1:0)

0:1 — Мозякин (Ткачев) — 07:12 (5x5)

0:2 — Антипин (Ткачев, Мозякин) — 17:33 (5x5)

1:2 — Линдхольм (Росен, Умарк) — 26:45 (5x5)

1:3 — Мозякин (Ткачев) — 30:17 (5x4)

2:3 — Клингберг (Ландеског, Седерберг) — 43:10 (5x4)

3:3 — Умарк (Раск, Строльман) — 50:26 (5x4)

4:3 — Ландеског (Седерберг) — 64:08 (3x3).

Броски: 20 — 25

Вратари: Лек — Василевский

Штраф: 12 — 6.