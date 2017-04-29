У Тарасенко стало 22 гола в плей-офф за карьеру, он вышел на 3-е место в истории "блюзменов", опередив Реда Беренсона и Брайана Саттера (по 21). Впереди только Бретт Халл (67 голов) и Берни Федерко (35).

В другом матче дня "Эдмонтон" выиграл в гостях у "Анахайма" (2:1) и повел в серии 2-0.

Кубок Стэнли. Второй раунд

Сент-Луис — Нэшвилл — 3:2 (1:1, 0:0, 2:1)

Шайбы

0:1 — Нил (Эллис, Сиссонс)

1:1 — Тарасенко (Стеен, Пьетранжело)

1:2 — Эллис

2:2 — Лехтеря (Парайко, Берглунд)

3:2 — Тарасенко (Шварц, Эдмундсон)

Счет в серии: 1-1

ВИДЕО МАТЧА

Анахайм — Эдмонтон — 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

Шайбы

0:1 — Секера

0:2 — Марун (Нюджент-Хопкинс, Эберле)

1:2 — Сильверберг (Кеслер, Фаулер)

Счет в серии: 0-2