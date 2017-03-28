В Магнитогорске обладатель Кубка Гагарина выиграл два первых матча серии со счетом 2:1 (ОТ) и 2:0. В Казани гостям дважды приходилось отыгрываться после бросков Азеведо и Глухова. Сначала счет в большинстве сравнял Сергей Мозякин: заброшенная шайба стала для него 53-й в сезоне.
35-летний Мозякин повторил рекорд чемпионатов страны по количеству шайб за один сезон. Ранее рекорд принадлежал нападающему ЦСКА Вениамину Александрову, который в чемпионате СССР-1962/63 забросил столько же шайб.
Счет 2:1 в пользу казанцев держался до 57-й минуты. Вторую ответную шайбу забросил другой ветеран "Магнитки" Зарипов, поразивший ворота своей бывшей команды. А за минуту и 22 секунды до конца основного времени Зарипов оказался самым расторопным на "пятачке" и принес победу гостям (3:2). Он повторил рекорд по шайбам в плей-офф (15). В этом розыгрыше Кубка Гагарина на счету 36-летнего форварда 22 (15+7) очка.
"Металлург" ведет в серии 3-0. Четвертый матч серии, который может стать последним, пройдет в Казани 30 марта.
Кубок Гагарина. 1/2 финала
Третий матч
Ак Барс — Металлург Мг — 2:3 (1:0, 0:1, 1:2)
Шайбы: 1:0 Азеведо (Секач, Яруллин, 12.30-бол). 1:1 Мозякин (Ли, Зарипов, 31.55-бол). 2:1 Глухов, 45.56. 2:2 Зарипов (Ли, Коварж, 56.08). 2:3 Зарипов (Антипин, Коварж, 58.38).
Вратари: Гарипов — Кошечкин.
Броски: 30-36
Штраф: 10-16
Счет в серии: 0-3