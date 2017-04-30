Напомним, что по ходу поединка оба боксера побывали в нокдаунах и до 11-го раунда бой был примерно равный. О чем свидетельствует и счет судейских записок. Как сообщает издание The Sun, на момент остановки поединка у двоих судей по очкам лидировал Джошуа (96:93 и 95:93), но третий отдавал предпочтение Кличко (95:93).

Бой в итоге выиграл британский боксер, который в 11-м раунде еще дважды отправлял украинца в нокдаун, а затем рефери остановил поединок, прекратив избиение Кличко, и Энтони Джошуа одержал победу техническим нокаутом.

Согласно контракту у Владимира Кличко есть возможность вызвать Энтони Джошуа на реванш, но пока он не решил, воспользуется ли этим правом. 41-летнему боксеру необходимо взять время на раздумья по поводу своей карьеры. Когда-то не проигрывавший 11 лет подряд, Кличко-младший потерпел поражения в двух своих последних боях.

Зато Энтони Джошуа сразу по окончании боя в Лондоне назвал имя одного из самых желаемых оппонентов. "Тайсон Фьюри много болтает и хочет вернуться в бокс. Я хочу, чтобы 90 000 зрителей увидели еще один великий бой. Но я готов драться с кем угодно. Я просто наслаждаюсь боксом прямо сейчас", — заявил Джошуа.

Фьюри уже отреагировал на слова Джошуа. "Вызов принят. Мы устроим самый грандиозный боксерский бой за 500 лет. Я с тобой поиграю. Ты — мечта для боксера", — ответил Фьюри через свой твиттер.

Есть и еще один желающий сразиться с Джошуа — это чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер. Он подтвердил, что намерен держаться ранее заявленного плана и объединить все титулы в тяжелом весе уже в этом году. Но сперва Деонтей хочет встретиться в ринге с чемпионом WBO Джозефом Паркером, а ближе к концу года — и новоиспеченным обладателем поясов WBA/IBF Энтони Джошуа.