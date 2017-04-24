Бывший защитник сборной Чехии по футболу Франтишек Райторал найден мертвым в своей квартире в Турции, наиболее вероятной причиной смерти называется самоубийство, сообщает ВВС.

По данным источника, спортсмен повесился. Это подтвердил и Ибрагим Кызыл, президент турецкого "Газиантеспора", за который выступал 31-летний футболист.

"К сожалению, могу подтвердить, что информация о самоубийстве верна, — сказал Кызыл — Я не понимаю причины его поступка. Он не выглядел человеком, у которого были какие-то проблемы".

Райторал стал игроком "Газиантепспора" летом 2016 года и провел в этом сезоне 18 матчей (12 в чемпионате и шесть в Кубке Турции). В прошедшую пятницу чешский футболист был в заявке команды на матч Суперлиги против "Коньяспора", но на поле не вышел.

До этого Райторал выступал на протяжении восьми лет за один из сильнейших чешских клубов "Виктория" Пльзень, с которым завоевал два чемпионских титула и неоднократно выступал в Лиге чемпионов и Лиге Европы. На счету футболиста также 14 матчей за национальную команду Чехии (последний в 2014-м), Райторал — участник чемпионата Европы 2012 года.

