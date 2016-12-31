Чемпионка мира, Европы и Олимпийских игр в семиборье Джессика Эннис-Хилл и чемпионка мира по академической гребле Кэтрин Грэйнджер тем же указом получили титул дам.

Велогонщики Джейсон и Лора Кенни, пловец Саша Киндред и наездники Шарлотта Дюжарден, Ник Скелтон и Софи Кристиансен стали командорами ордена Британской империи. Бывший легкоатлет 87-летний сэр Роджер Баннистер получил орден Кавалеров почета.

Офицерами ордена британской империи стали боксер Николя Адамс, капитан женской сборной по хоккею на траве Кейт Ричардсон-Уолш, тренер футбольной сборной Уэльса Крис Коулмэн, гребцы Пит Рид и Эндрю Триггз Ходж, велосипедист Эд Клэнси, паралимпийцы Джоди Канди и Энн Данхэм, а также тренер по скачкам Джон Госден.

Всего в списке награжденных королевой более ста человек, в том числе и спортивный корреспондент Би-би-си Джонатан Агнью — он удостоен титула кавалера ордена Британской империи.

Для 29-летнего двукратного олимпийского чемпиона Энди Маррея почетная приставка "сэр" стала венцом удачного 2016 года:

Февраль: впервые стал отцом. Его жена Ким Сирс родила дочь, Софию

Июнь: во второй раз стал чемпионом Уимблдона

Август: завоевал вторую золотую медаль в одиночном разряде на Олимпиаде в Рио

Ноябрь: потеснил Новака Джоковича и стал первой ракеткой мира

Декабрь: назван спортсменом года по версии Би-би-си

Мо Фара стал первым в истории Британии трехкратным олимпийским чемпионом, финишировав на Играх в Рио первым в забеге на 10 тысяч метров.

"Тот мальчик, что приехал сюда из Сомали, не зная ни слова по-английски, даже представить себе не мог, кем он станет — это мечта, ставшая явью", — сказал спортсмен.

Десятикратный чемпион Паралимпийских игр по конному спорту Ли Пирсон нес британский флаг на церемонии открытия Игр в Рио. Эта Олимпиада принесла ему 11-ю золотую медаль.

Ли Пирсон уже имел три ордена Британской империи, но присвоение рыцарского титула, по его словам, стало для него сюрпризом.

"Представляете, вам приходит письмо с вопросом, готовы ли вы принять эту высокую награду. Да я почти не спал с тех пор, как отправил конверт обратно премьер-министру. Это было что-то нереальное", — поделился спортсмен своими переживаниями в интервью телеканалу Sky Sports.