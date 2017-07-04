Федерер семь раз выигрывал "Уимблдон" и трижды играл в финалах. По количеству титулов он делит первое место с американцем Питом Сампрасом. Коннорс выигрывал "Уимблдон" дважды и еще четыре раза играл в финалах.

Кроме того, 18-кратный победитель турниров "Большого шлема" Федерер стал третьим игроком в истории, по ходу карьеры выполнившим 10 000 эйсов. До начала матча против Долгополова у него было 9994 эйса, и недостающие шесть Федерер выполнил в первых четырех геймах на подаче. По количеству подач навылет Федерера обходят только хорваты Горан Иванишевич (10 131) и Иво Карлович (12 062 — в том числе 44 во вчерашнем матче на "Уимблдоне"). Матч с Долгополовым был 1352-м в карьере Федерера.

А серб Новак Джокович, соперник которого по первом кругу "Уимблдона" словенец Мартин Клижан снялся по ходу матча, одержал 234-ю победу на турнирах "Большого шлема". Джокович обошел Коннорса и вышел на второе место по этому показателю в Открытой эре (после 1968 года). Обходит Джоковича только Федерер (314 выигранных матчей на "Шлемах").

19-летний россиянин Андрей Рублев в первом круге "Уимблдона" в пяти партиях обыграл итальянца Стефано Травальи и впервые вышел во второй круг этого турнира. В этом году Рублев прошел квалификацию и впервые играет в основной сетке "Уимблдона". Свой первый матч на "Шлеме" россиянин выиграл в начале года на Australian Open.

4 июля. 1/64 финала

Мужчины

Михаил Южный (Россия) — Николя Маю (Франция) — 6:2 7:5 6:4

Андрей Рублев (Россия) — Стефано Травальи (Италия) — 6:7 6:3 7:5 1:6 7:5

Александр Зверев (Германия) — Евгений Донской (Россия) — 6:4 7:6 6:3

Новак Джокович (Сербия) — Мартин Клижан (Словакия) — 6:3 2:0, отказ

Роджер Федерер (Швейцария) — Александр Долгополов (Украина) — 6:3 3:0, отказ

Милош Раонич (Канада) — Ян-Леннард Штруфф (Германия) — 7:6 6:2 7:6

Доминик Тим (Австрия) — Вашек Поспишил (Канада) — 6:4 6:4 6:3

Томаш Бердых (Чехия) — Жереми Шарди (Франция) — 6:3 3:6 7:6 6:4

Григор Димитров (Болгария) — Диего Себастьян Шварцман (Аргентина) — 7:6 6:2 6:2

Гаэль Монфис (Франция) — Даниэль Брандс (Германия) — 6:3 7:5 6:4

Джек Сок (США) — Кристьян Гарин (Чили) — 6:3 4:6 7:6 6:3

Адриан Маннарино (Франция) — Фелисиано Лопес (Испания) — 5:7 6:1 6:1 4:3, отказ

Давид Феррер (Испания) — Ришар Гаске (Франция) — 6:3 6:4 5:7 6:2

Джон Изнер (США) — Тэйлор Фриц (США) — 6:4 7:6 6:3

Альберт Рамос-Винолас (Испания) — Джордан Томпсон (Австралия) — 6:4 6:4 7:6

Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) — Танаси Коккинакис (Австралия) — 6:3 3:6 7:6 6:4

Иржи Веселы (Чехия) — Илья Марченко (Украина) — 6:1 4:6 4:6 7:5 6:1

Раду Албот (Молдова) — Факундо Банис (Аргентина) — 4:6 6:4 7:6 7:6

Себастьян Офнер (Австрия) — Томаз Беллуччи (Бразилия) — 6:2 6:3 6:2

Эрнест Гулбис (Латвия) — Виктор Эстрелла (Доминиканская Республика) — 6:1 6:1 6:2

Дуди Села (Израиль) — Марсель Гранольерс (Испания) — 4:6 6:3 1:6 6:2 6:1

Ючи Сугита (Япония) — Брайден Клейн (Австралия) — 7:6 6:3 6:0

Райан Харрисон (США) — Борна Чорич (Хорватия) — 7:6 6:4 7:6

Душан Лайович (Сербия) — Стефанос Циципас (Греция) — 6:4 6:4 6:4

Кайл Эдмунд (Великобритания) — Александр Уорд (Великобритания) — 4:6 6:3 6:2 6:1

Михаил Кукушкин (Казахстан) — Таро Даниэль (Япония) — 4:6 6:4 7:6 6:2

Джаред Дональдсон (США) — Янко Типсаревич (Сербия) — 5:0, отказ

Маркос Багдатис (Кипр) — Джеймс Уорд (Великобритания) — 6:4 6:4 6:3

Стив Дарси (Бельгия) — Ричардас Беранкис (Литва) — 4:6 6:3 2:6 6:4 6:3

Адам Павлашек (Чехия) — Эрнесто Эскобедо (США) — 6:7 6:1 6:3 6:1

Фрэнсис Тиафу (США) — Робин Хаасе (Голландия) — 6:3 3:6 7:6 7:5

Жиль Симон (Франция) — Николас Харри (Чили) — 7:6 6:3 6:3

Женщины

Светлана Кузнецова (Россия) — Онс Жабер (Тунис) — 6:3 6:2

Арина Родионова (Австралия) — Анастасия Павлюченкова (Россия) — 3:6 7:6 9:7

Дарья Касаткина (Россия) — Сайсай Чжэн (Китай) — 6:2 6:4

Екатерина Макарова (Россия) — Элисон ван Эйтванк (Бельгия) — 6:3 6:1

Гарбинье Мугуруса (Испания) — Екатерина Александрова (Россия) — 6:2 6:4

Каролина Плишкова (Чехия) — Евгения Родина (Россия) — 6:1 6:4

Татьяна Мария (Германия) — Анастасия Потапова (Россия) — 6:3 2:2, отказ

Анжелик Кербер (Германия) — Ирина Фалкони (США) — 6:4 6:4

Каролин Возняцки (Дания) — Тимеа Бабош (Венгрия) — 6:4 4:66 :1

Агнешка Радванска (Польша) — Елена Янкович (Сербия) — 7:6 6:0

Кристина Младенович (Франция) — Полин Парментье (Франция) — 6:1 6:3

Елена Остапенко (Латвия) — Александра Саснович (Беларусь) — 6:0 1:6 6:3

Тимеа Бачински (Швейцария) — Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) — 6:1 3:6 6:0

Дарья Гаврилова (Австралия) — Петра Мартич (Хорватия) — 4:6 6:2 8:10

Сорана Кырстя (Румыния) — Кики Бертенс (Голландия) — 7:6 7:5

Коко Вандевей (США) — Мона Бартель (Германия) — 7:5 6:2

Варвара Лепченко (США) — Лорин Дэвис (США) — 6:4 7:5

Виктория Голубич (Швейцария) — Чжан Шуай (Китай) — 6:3 6:7 6:1

Люция Шафаржова (Чехия) — Осиан Доден (Франция) — 6:2 6:2

Кристина Макхейл (США) — Кати Болтер (Великобритания) — 3:6 7:5 6:3

Светлана Кузнецова (Россия) — Онс Жабер (Тунис) — 6:3 6:2

Варвара Лепченко (США) — Лорин Дэвис (США) — 6:4 7:5

Бетани Маттек-Сэндс (США) — Магда Линетт (Польша) — 1:6 6:2 6:3

Леся Цуренко (Украина) — Юлия Гергес (Германия) — 6:7 7:6 6:4

Магдалена Рыбарикова (Словакия) — Моника Никулеску (Румыния) — 6:4 6:1

Янина Викмайер (Бельгия) — Катерина Бондаренко (Украина) — 6:2 7:5

Цветана Пиронкова (Болгария) — Сара Эррани (Италия) — 6:1 6:4

Зарина Дияс (Казахстан) — Синьюнь Хань (Китай) — 6:3 6:4

Кирстен Флипкенс (Бельгия) — Мисаки Дои (Япония) — 6:4 6:3

Шелби Роджерс (США) — Джулия Боусрэп (США) — 6:3 4:6 6:3

Полона Герцог (Словения) — Анника Бек (Германия) — 6:2 6:1

Дениса Аллертова (Чехия) — Риса Одзаки (Япония) — 7:6 2:6 6:3

Анетт Контавейт (Эстония) — Лара Аррубаррена (Испания) — 6:2 6:4

Виктория Голубич (Швейцария) — Чжан Шуай (Китай) — 6:3 6:7 6:1

Кристина Кучова (Словакия) — Бьянка Андрееску (Канада) — 6:4 6:3