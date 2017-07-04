Федерер семь раз выигрывал "Уимблдон" и трижды играл в финалах. По количеству титулов он делит первое место с американцем Питом Сампрасом. Коннорс выигрывал "Уимблдон" дважды и еще четыре раза играл в финалах.
Кроме того, 18-кратный победитель турниров "Большого шлема" Федерер стал третьим игроком в истории, по ходу карьеры выполнившим 10 000 эйсов. До начала матча против Долгополова у него было 9994 эйса, и недостающие шесть Федерер выполнил в первых четырех геймах на подаче. По количеству подач навылет Федерера обходят только хорваты Горан Иванишевич (10 131) и Иво Карлович (12 062 — в том числе 44 во вчерашнем матче на "Уимблдоне"). Матч с Долгополовым был 1352-м в карьере Федерера.
А серб Новак Джокович, соперник которого по первом кругу "Уимблдона" словенец Мартин Клижан снялся по ходу матча, одержал 234-ю победу на турнирах "Большого шлема". Джокович обошел Коннорса и вышел на второе место по этому показателю в Открытой эре (после 1968 года). Обходит Джоковича только Федерер (314 выигранных матчей на "Шлемах").
19-летний россиянин Андрей Рублев в первом круге "Уимблдона" в пяти партиях обыграл итальянца Стефано Травальи и впервые вышел во второй круг этого турнира. В этом году Рублев прошел квалификацию и впервые играет в основной сетке "Уимблдона". Свой первый матч на "Шлеме" россиянин выиграл в начале года на Australian Open.
4 июля. 1/64 финала
Мужчины
Михаил Южный (Россия) — Николя Маю (Франция) — 6:2 7:5 6:4
Андрей Рублев (Россия) — Стефано Травальи (Италия) — 6:7 6:3 7:5 1:6 7:5
Александр Зверев (Германия) — Евгений Донской (Россия) — 6:4 7:6 6:3
Новак Джокович (Сербия) — Мартин Клижан (Словакия) — 6:3 2:0, отказ
Роджер Федерер (Швейцария) — Александр Долгополов (Украина) — 6:3 3:0, отказ
Милош Раонич (Канада) — Ян-Леннард Штруфф (Германия) — 7:6 6:2 7:6
Доминик Тим (Австрия) — Вашек Поспишил (Канада) — 6:4 6:4 6:3
Томаш Бердых (Чехия) — Жереми Шарди (Франция) — 6:3 3:6 7:6 6:4
Григор Димитров (Болгария) — Диего Себастьян Шварцман (Аргентина) — 7:6 6:2 6:2
Гаэль Монфис (Франция) — Даниэль Брандс (Германия) — 6:3 7:5 6:4
Джек Сок (США) — Кристьян Гарин (Чили) — 6:3 4:6 7:6 6:3
Адриан Маннарино (Франция) — Фелисиано Лопес (Испания) — 5:7 6:1 6:1 4:3, отказ
Давид Феррер (Испания) — Ришар Гаске (Франция) — 6:3 6:4 5:7 6:2
Джон Изнер (США) — Тэйлор Фриц (США) — 6:4 7:6 6:3
Альберт Рамос-Винолас (Испания) — Джордан Томпсон (Австралия) — 6:4 6:4 7:6
Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) — Танаси Коккинакис (Австралия) — 6:3 3:6 7:6 6:4
Иржи Веселы (Чехия) — Илья Марченко (Украина) — 6:1 4:6 4:6 7:5 6:1
Раду Албот (Молдова) — Факундо Банис (Аргентина) — 4:6 6:4 7:6 7:6
Себастьян Офнер (Австрия) — Томаз Беллуччи (Бразилия) — 6:2 6:3 6:2
Эрнест Гулбис (Латвия) — Виктор Эстрелла (Доминиканская Республика) — 6:1 6:1 6:2
Дуди Села (Израиль) — Марсель Гранольерс (Испания) — 4:6 6:3 1:6 6:2 6:1
Ючи Сугита (Япония) — Брайден Клейн (Австралия) — 7:6 6:3 6:0
Райан Харрисон (США) — Борна Чорич (Хорватия) — 7:6 6:4 7:6
Душан Лайович (Сербия) — Стефанос Циципас (Греция) — 6:4 6:4 6:4
Кайл Эдмунд (Великобритания) — Александр Уорд (Великобритания) — 4:6 6:3 6:2 6:1
Михаил Кукушкин (Казахстан) — Таро Даниэль (Япония) — 4:6 6:4 7:6 6:2
Джаред Дональдсон (США) — Янко Типсаревич (Сербия) — 5:0, отказ
Маркос Багдатис (Кипр) — Джеймс Уорд (Великобритания) — 6:4 6:4 6:3
Стив Дарси (Бельгия) — Ричардас Беранкис (Литва) — 4:6 6:3 2:6 6:4 6:3
Адам Павлашек (Чехия) — Эрнесто Эскобедо (США) — 6:7 6:1 6:3 6:1
Фрэнсис Тиафу (США) — Робин Хаасе (Голландия) — 6:3 3:6 7:6 7:5
Жиль Симон (Франция) — Николас Харри (Чили) — 7:6 6:3 6:3
Женщины
Светлана Кузнецова (Россия) — Онс Жабер (Тунис) — 6:3 6:2
Арина Родионова (Австралия) — Анастасия Павлюченкова (Россия) — 3:6 7:6 9:7
Дарья Касаткина (Россия) — Сайсай Чжэн (Китай) — 6:2 6:4
Екатерина Макарова (Россия) — Элисон ван Эйтванк (Бельгия) — 6:3 6:1
Гарбинье Мугуруса (Испания) — Екатерина Александрова (Россия) — 6:2 6:4
Каролина Плишкова (Чехия) — Евгения Родина (Россия) — 6:1 6:4
Татьяна Мария (Германия) — Анастасия Потапова (Россия) — 6:3 2:2, отказ
Анжелик Кербер (Германия) — Ирина Фалкони (США) — 6:4 6:4
Каролин Возняцки (Дания) — Тимеа Бабош (Венгрия) — 6:4 4:66 :1
Агнешка Радванска (Польша) — Елена Янкович (Сербия) — 7:6 6:0
Кристина Младенович (Франция) — Полин Парментье (Франция) — 6:1 6:3
Елена Остапенко (Латвия) — Александра Саснович (Беларусь) — 6:0 1:6 6:3
Тимеа Бачински (Швейцария) — Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) — 6:1 3:6 6:0
Дарья Гаврилова (Австралия) — Петра Мартич (Хорватия) — 4:6 6:2 8:10
Сорана Кырстя (Румыния) — Кики Бертенс (Голландия) — 7:6 7:5
Коко Вандевей (США) — Мона Бартель (Германия) — 7:5 6:2
Варвара Лепченко (США) — Лорин Дэвис (США) — 6:4 7:5
Виктория Голубич (Швейцария) — Чжан Шуай (Китай) — 6:3 6:7 6:1
Люция Шафаржова (Чехия) — Осиан Доден (Франция) — 6:2 6:2
Кристина Макхейл (США) — Кати Болтер (Великобритания) — 3:6 7:5 6:3
Светлана Кузнецова (Россия) — Онс Жабер (Тунис) — 6:3 6:2
Варвара Лепченко (США) — Лорин Дэвис (США) — 6:4 7:5
Бетани Маттек-Сэндс (США) — Магда Линетт (Польша) — 1:6 6:2 6:3
Леся Цуренко (Украина) — Юлия Гергес (Германия) — 6:7 7:6 6:4
Магдалена Рыбарикова (Словакия) — Моника Никулеску (Румыния) — 6:4 6:1
Янина Викмайер (Бельгия) — Катерина Бондаренко (Украина) — 6:2 7:5
Цветана Пиронкова (Болгария) — Сара Эррани (Италия) — 6:1 6:4
Зарина Дияс (Казахстан) — Синьюнь Хань (Китай) — 6:3 6:4
Кирстен Флипкенс (Бельгия) — Мисаки Дои (Япония) — 6:4 6:3
Шелби Роджерс (США) — Джулия Боусрэп (США) — 6:3 4:6 6:3
Полона Герцог (Словения) — Анника Бек (Германия) — 6:2 6:1
Дениса Аллертова (Чехия) — Риса Одзаки (Япония) — 7:6 2:6 6:3
Анетт Контавейт (Эстония) — Лара Аррубаррена (Испания) — 6:2 6:4
Виктория Голубич (Швейцария) — Чжан Шуай (Китай) — 6:3 6:7 6:1
Кристина Кучова (Словакия) — Бьянка Андрееску (Канада) — 6:4 6:3