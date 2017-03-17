Вчера московское "Динамо" со счетом 0:2 уступило СКА в пятой игре второго раунда плей-офф КХЛ и выбыло из дальнейшей борьбы за Кубок Гагарина. После завершения игры Знарок демонстративно отказался пожать руку исполнявшему обязанности главного тренера "бело-голубых" в этом матче Андрею Скопинцеву, после чего на льду едва не вспыхнула потасовка.

Оба тренера отказались комментировать инцидент после матча, заявив, что это из личное дело.

Зато Сафронов, некогда работавший со Знарком в тесной связке как в "Динамо", так и в национальной сборной, не заставил себя ждать и сказал на этот счет следующее: "Высокомерие, которое продемонстрировал Олег Валерьевич Знарок, определенно не делает ему чести. Ведь это главный тренер сборной России, на которого ходят смотреть, который представляет российский хоккей на международном уровне, и такое его придуманное высокомерие абсолютно неправильно, этого просто нельзя делать. Никаких там старых счетов у них нет со Скопинцевым. Просто тренер-победитель не имеет права так вести себя. Мы вчера были на этом матче с Александром Николаевичем Мальцевым. Даже они ругались и дрались со своим лучшим другом Валерием Харламовым, но всегда друг другу пожимали руки".