Хэмилтон сумел обойти немца Себастьяна Феттеля ("Феррари") и сравнялся с ним в общем зачете (по 43 очка). Замкнул сегодня тройку призеров Макс Ферстаппен ("Ред Булл"), сумевший подняться туда аж с 19 места. Россиянин Даниил Квят, защищающий цвета "Торо Россо", не сумел финишировать, сойдя на 21-м круге.
Льюис Хэмилтон победой на Гран-при Китая завоевал свой 106-й подиум в карьере. По данному показателю британец догнал четырехкратного чемпиона мира Алена Проста и теперь делит с ним вторую строчку. Больше подиумов в карьере — 155 — только у Михаэля Шумахера. По числу побед Хэмилтон (54) также идет вторым, уступая только М.Шумахеру (91).
Формула-1. Гран-при Китая-2017.
1. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") — 1:37.36,160.
2. Себастьян Феттель ("Феррари") +6,250.
3. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +45,192.
4. Даниэль Риккардо ("Ред Булл") +46,035.
5. Кими Райкконен ("Феррари") +48,076.
6. Валттери Боттас ("Мерседес") +48,808.
7. Карлос Сайнс-младший ("Торо Россо") +1:12,893.
8. Кевин Магнуссен ("Хаас") +1 круг.
9. Серхио Перес ("Форс Индия") +1 круг.
10. Эстебан Окон ("Форс Индия") +1 круг.
11. Ромен Грожан ("Хаас") +1 круг.
12. Нико Хюлькенберг ("Рено") +1 круг.
13. Джолион Палмер ("Рено") +1 круг.
14. Фелипе Масса ("Уильямс") +1 круг.
15. Маркус Эрикссон ("Заубер") + 1 круг.
16. Фернандо Алонсо ("Макларен") — не финишировал (36-й круг).
17. Даниил Квят ("Торо Россо") — не финишировал (21-й круг).
18. Стоффель Вандорн ("Макларен") — не финишировал (20-й круг).
19. Антонио Джовинацци ("Заубер") — не финишировал (5-й круг).
20. Лэнс Стролл ("Уильямс") — не финишировал (2-й круг).
Формула-1. Общий зачет
1-2. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") — 43.
1-2. Себастьян Феттель ("Феррари") — 43.
3. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") — 25.
4. Валттери Боттас ("Мерседес") — 23.
5. Кими Райкконен ("Феррари") — 22.
6. Даниэль Риккардо ("Ред Булл") — 12.
7. Карлос Сайнс-младший ("Торо Россо") — 10.
8. Фелипе Масса ("Уильямс") — 8.
9. Серхио Перес ("Форс Индия") — 8.
10. Кевин Магнуссен ("Хаас") — 4.
11. Даниил Квят ("Торо Россо") — 2.
12. Эстебан Окон ("Форс Индия") — 2.