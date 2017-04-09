Хэмилтон сумел обойти немца Себастьяна Феттеля ("Феррари") и сравнялся с ним в общем зачете (по 43 очка). Замкнул сегодня тройку призеров Макс Ферстаппен ("Ред Булл"), сумевший подняться туда аж с 19 места. Россиянин Даниил Квят, защищающий цвета "Торо Россо", не сумел финишировать, сойдя на 21-м круге.

Льюис Хэмилтон победой на Гран-при Китая завоевал свой 106-й подиум в карьере. По данному показателю британец догнал четырехкратного чемпиона мира Алена Проста и теперь делит с ним вторую строчку. Больше подиумов в карьере — 155 — только у Михаэля Шумахера. По числу побед Хэмилтон (54) также идет вторым, уступая только М.Шумахеру (91).

Формула-1. Гран-при Китая-2017.

1. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") — 1:37.36,160.

2. Себастьян Феттель ("Феррари") +6,250.

3. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +45,192.

4. Даниэль Риккардо ("Ред Булл") +46,035.

5. Кими Райкконен ("Феррари") +48,076.

6. Валттери Боттас ("Мерседес") +48,808.

7. Карлос Сайнс-младший ("Торо Россо") +1:12,893.

8. Кевин Магнуссен ("Хаас") +1 круг.

9. Серхио Перес ("Форс Индия") +1 круг.

10. Эстебан Окон ("Форс Индия") +1 круг.

11. Ромен Грожан ("Хаас") +1 круг.

12. Нико Хюлькенберг ("Рено") +1 круг.

13. Джолион Палмер ("Рено") +1 круг.

14. Фелипе Масса ("Уильямс") +1 круг.

15. Маркус Эрикссон ("Заубер") + 1 круг.

16. Фернандо Алонсо ("Макларен") — не финишировал (36-й круг).

17. Даниил Квят ("Торо Россо") — не финишировал (21-й круг).

18. Стоффель Вандорн ("Макларен") — не финишировал (20-й круг).

19. Антонио Джовинацци ("Заубер") — не финишировал (5-й круг).

20. Лэнс Стролл ("Уильямс") — не финишировал (2-й круг).

Формула-1. Общий зачет

1-2. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") — 43.

1-2. Себастьян Феттель ("Феррари") — 43.

3. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") — 25.

4. Валттери Боттас ("Мерседес") — 23.

5. Кими Райкконен ("Феррари") — 22.

6. Даниэль Риккардо ("Ред Булл") — 12.

7. Карлос Сайнс-младший ("Торо Россо") — 10.

8. Фелипе Масса ("Уильямс") — 8.

9. Серхио Перес ("Форс Индия") — 8.

10. Кевин Магнуссен ("Хаас") — 4.

11. Даниил Квят ("Торо Россо") — 2.

12. Эстебан Окон ("Форс Индия") — 2.