Пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем 17-го этапа чемпионата "Формулы-1" — Гран-при США. Британец сделал еще один шаг на пути к четвертому чемпионскому титулу, одержав девятую победу по ходу сезона.

Второе место занял немецкий пилот "Феррари" Себастьян Феттель. Третьим финишировал представитель "Ред Булл" Макс Ферстаппен.

Позднее голландец получил штраф за недозволенный обгон за пределами трассы и подвинулся на четвертую строчку в итоговом протоколе. Третьим стал финский пилот "Феррари" Кими Райкконен.

"Сезон складывается фантастически, я получаю огромное удовольствие от гонок, — сказал после победы Хэмилтон. — Мы не предполагали, что пилоты "Феррари" будут настолько быстры, но наша машина была невероятна. С самого старта все работало безупречно. Впереди еще три гонки, попробуем выиграть их все!"

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят финишировал десятым и в третий раз за сезон набрал очки. До этого он становился девятым на Гран-при Австралии и Испании. "Это была лучшая гонка в сезоне, — сказал Квят после финиша. — Я приехал сюда с новым подходом и использовал все свои знания. Чувствую, что стал сильнее психологически. У меня появилась новая мотивация".

В личном зачете Хэмилтон оторвался от Феттеля на 66 очков, а "Мерседес" досрочно выиграл Кубок конструкторов. За три этапа до конца чемпионата у немецкой команды 575 очков. Команда "Феррари", занимающая второе место, отстает на 147 баллов.

Следующая гонка "Формулы-1" состоится 29 октября в Мексике.