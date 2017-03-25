Хэмилтон выиграл поул в Мельбурне в первом Гран-при сезона "Формулы-1"

Foto: AFP/Scanpix Британский пилот Льюис Хэмилтон на "Мерседесе" выиграл квалификацию в Мельбурне к первому Гран-при сезона-2017 чемпионата мира "Формулы-1". В финальном сегменте квалификации трехкратный чемпион мира на 0,268 секунды оказался быстрее немца Себастьяна Феттеля на "Феррари". Новобранец "Мерседеса" финн Валттери Боттас показал третье время: он проиграл напарнику 0,293 сек. С четвертого места будет стартовать финн Кими Райкконен ("Феррари"), уступивший Хэмилтону 0,845 сек. Остальные пилоты проиграли победителю квалификации более секунды. Россиянин Даниил Квят на "Торо Россо" занял в квалификации девятое место: его отставание от Хэмилтона превысило две секунды. Гран-при Австралии. Альберт-парк, Мельбурн Квалификация 1. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") — 1.22,188

2. Себастьян Феттель ("Феррари") +0,268 сек

3. Валттери Боттас ("Мерседес") +0,293

4. Кими Райкконен ("Феррари") +0,845

5. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +1,297

6. Ромен Грожан ("Хаас") +1,886

7. Фелипе Масса ("Уильямс") +2,255

8. Карлос Сайнс-младший ("Торо Россо") +2,299

9. Даниил Квят ("Торо Россо") +2,324

10. Даниэль Риккардо ("Ред Булл") — не показал времени Выбыли после второго сегмента: 11. Серхио Перес ("Форс-Индия")

12. Нико Хюлькенберг ("Рено")

13. Фернандо Алонсо ("Макларен")

14. Эстебан Окон ("Форс-Индия")

15. Маркус Эрикссон ("Заубер") Выбыли после первого сегмента: 16.Антонио Джовинацци ("Заубер")

17. Кевин Магнуссен ("Хаас")

18. Стоффель Вандорн ("Макларен")

19. Лэнс Стролл ("Уильямс")

20. Джолион Палмер ("Рено")

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