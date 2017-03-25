Новобранец "Мерседеса" финн Валттери Боттас показал третье время: он проиграл напарнику 0,293 сек. С четвертого места будет стартовать финн Кими Райкконен ("Феррари"), уступивший Хэмилтону 0,845 сек. Остальные пилоты проиграли победителю квалификации более секунды.
Россиянин Даниил Квят на "Торо Россо" занял в квалификации девятое место: его отставание от Хэмилтона превысило две секунды.
Гран-при Австралии. Альберт-парк, Мельбурн
Квалификация
1. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") — 1.22,188
2. Себастьян Феттель ("Феррари") +0,268 сек
3. Валттери Боттас ("Мерседес") +0,293
4. Кими Райкконен ("Феррари") +0,845
5. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +1,297
6. Ромен Грожан ("Хаас") +1,886
7. Фелипе Масса ("Уильямс") +2,255
8. Карлос Сайнс-младший ("Торо Россо") +2,299
9. Даниил Квят ("Торо Россо") +2,324
10. Даниэль Риккардо ("Ред Булл") — не показал времени
Выбыли после второго сегмента:
11. Серхио Перес ("Форс-Индия")
12. Нико Хюлькенберг ("Рено")
13. Фернандо Алонсо ("Макларен")
14. Эстебан Окон ("Форс-Индия")
15. Маркус Эрикссон ("Заубер")
Выбыли после первого сегмента:
16.Антонио Джовинацци ("Заубер")
17. Кевин Магнуссен ("Хаас")
18. Стоффель Вандорн ("Макларен")
19. Лэнс Стролл ("Уильямс")
20. Джолион Палмер ("Рено")