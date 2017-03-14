Прежний тренер "Сочи" Вячеслав Буцаев работал в клубе с момента его основания и был уволен после завершения регулярного чемпионата, по итогам которого команда впервые за трехлетнюю историю не смогла пробиться в плей-офф.

Контракт с Сергеем Зубовым рассчитан по системе "1+1" — на один сезон с возможностью продления еще на год. Ранее он работал в тренерском штабе санкт-петербургского СКА и в сезоне-2014/15 выиграл Кубок Гагарина, когда главным там был Вячеслав Быков. По ходу прошлого сезона-2015/16 Зубов стал уже возглавил питерскую команду самостоятельно после отставки Андрея Назарова. Команда дошла до финала Западной конференции и уступила там московскому ЦСКА.