В последний день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги определились все участники плей-офф и стали известны все пары первого раунда Кубка Гагарина.

Победитель регулярного чемпионата московский ЦСКА получил первый посев на Западе и во всем плей-офф. Его соперником в первом раунде станет финский "Йокерит".

Соперником самого звездного клуба лиги питерского СКА (второй номер посева) стал подмосковный "Витязь". Напомним, что СКА тренирует тандем Олег Знарок — Харийс Витолиньш (экс-тренеры сборной Латвии и нынешние тренеры сборной России), а клуб из Подольска впервые в истории лиги сыграет в плей-офф.

Нижегородское "Торпедо" под руководством Петериса Скудры финишировало шестым и сыграет с московским "Динамо". За "Торпедо" выступает нападающий Каспар Даугавиньш, за "Динамо" — нападающий Мартыньш Карсумс. Еще одну пару составили ярославский "Локомотив" и минское "Динамо".

Действующий обладатель Кубка Гагарина магнитогорский "Металлург" стал лучшим на Востоке и ему предстоят поединки с китайским "Куньлунь Ред Стар". Клуб из Пекина повторил достижение ХК "Сочи", "Адмирала", "Слована" и "Медвешчка", которые в свои дебютные сезоны пробились в розыгрыш Кубка Гагарина.

Вторым на Востоке стал омский "Авангард" (ему играть с "Адмиралом", где капитаном является латвийский защитник Оскар Бартулис), хотя по набранным очкам его опередил казанский "Ак Барс". Дуэль клуба из Татарстана с соседями из Башкирии (уфимский "Салават Юлаев" попал в плей-офф с 6-го места) обещает стать одной из самых принципиальных и интересных дуэлей на старте розыгрыша.

Спустя сезон вернувшиеся в плей-офф "Трактор" и "Барыс" составили еще одну пару. По сравнению с прошлым сезоном, на Востоке "Трактор", "Барыс" и "Куньлунь" заменили среди участников розыгрыша "Сибирь", "Автомобилист" и "Нефтехимик". На Западе, кстати, две замены: "Слован" и ХК "Сочи" уступили свои позиции минскому "Динамо" и "Витязю".

Для рижского "Динамо" и тольяттинской "Лады" (тренер — Артис Аболс, защитник — Кристапс Сотниекс, вратарь — Эдгар Масальский) сезон завершен: латвийский клуб занял последнее 14-е место на Западе, волжане были 14-ми на Востоке.

Серии Западной конференции стартуют 21 февраля, на Востоке — 22 февраля. Серии играются до четырех побед. Обладатель трофея определится в апреле.

Первый раунд плей-офф:

Западная конференция

ЦСКА (1) — "Йокерит" (8)

СКА (2) — "Витязь" (7)

"Динамо" Москва (3) — "Торпедо" (6)

"Локомотив" (4) — "Динамо" Минск (5)

Восточная конференция

"Металлург" Мг (1) — "Куньлунь" (8)

"Авангард" (2) — "Адмирал" (7)

"Ак Барс" (3) — "Салават Юлаев" (6)

"Трактор" (4) — "Барыс" (5)