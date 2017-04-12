Стали известны главные тренеры сборных Канады и США на чемпионате мира по хоккею 2017 года, который менее чем через месяц начнется в Кельне и Париже.

"Кленовые листья" возглавит 49-летний наставник "Тампа-Бэй Лайтнинг" Джон Купер, а его ассистентами будут Дэйв Кинг, Жерар Галлан и Дэйв Хэкстол..

"Тампа" впервые с 2013 года не вышла в этом сезоне в плей-офф НХЛ.

Возглавляющий "Детройт Ред Уингз" Джефф Блэшилл назначен главным тренером сборной США на ЧМ-2017. Этот 43-летний специалист впервые в своей карьере будет работать с национальной командой. Правда, еще в 2009-м он был тренером вратарей молодежной сборной США на МЧМ, а также в разное время назначался ассистентом главного тренера молодежных и юношеских американских сборных.

Сборная Канады на ЧМ-2017 сыграет в группе В, которая будет проводить свои матчи в Париже, тогда как американцы будут играть в Кельне вместе со сборными Латвии и России.