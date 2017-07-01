Это соглашение станет самым крупным в истории лиги. Двукратный MVP первым получил самый крупный максимальный контракт, который первым в НБА превысил 200 миллионов долларов. Это всего 13-й такой в истории спорта и первый небейсбольный.

Зарплата Карри по сезонам в ближайшие пять лет составит: $34,7 млн, $37,5 млн, $40,2 млн, $43 млн и $45,8 млн. Еще никогда игроки из командных видов спорта не получали зарплату в 40 миллионов. Карри же будет получать больше полумиллиона за каждую проведенную игру.

Официально о подписании контракта с Карри будут объявлено после 6 июля. Также стало известно, что Шон Ливингстон продлил контракт с "Голден Стэйт" — за 24 млн на три года.

Ранее Стефен Карри выступал за "Уорриорз" на четырехлетнем контракте, который принес ему 44 миллиона (39 млн евро). В списке самых высокооплачиваемых игроков НБА лидер "воинов" с нынешним контрактом занимал лишь 82-е место.

В прошлом сезоне 29-летний Карри в регулярном чемпионате набирал 25,3 очка, 4,5 подбора, 6,6 передачи и 1,8 перехвата в среднем за игру. В плей-офф его показатели были такими — 28,1 очка, 6,2 подбора, 6,7 передачи и 2,0 перехвата.

За карьеру Стефен Карри выступал только за "Голден Стэйт". Вместе с командой он дважды брал титул чемпиона (2015, 2017), дважды признавался MVP сезона и четыре раза играл в "Матчах всех звезд".

В плей-офф этого года "Голден Стэйт" установил рекорд лиги по количеству побед подряд (16), выиграв три серии с сухим счетом, а в финале одолев прошлогоднего чемпиона "Кливленд" (4-1).