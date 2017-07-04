Теперь игроки с односторонники контрактами с московским "Динамо", ставшие неограниченно свободные агентами, могут заключать контракты с любыми клубами.

Решение по игрокам с двусторонними контрактами (КХЛ/ВХЛ) отложено, заседание по их заявлениям перенесено на более поздний срок.

Контракт Карсумса с "Динамо" истекает 30 апреля 2018 года. За московский клуб латвийский хоккеист отыграл 4 года. В прошлом сезоне нападающий стал самым результативным игроком команды в чемпионате — 34 (16+18) в 52 матчах. В 10 матчах плей-офф Карсумс набрал 1 (0+1) очко. В первом раунде плей-офф динамовцы прошли нижегородское "Торпедо" (4-1), а затем уступили будущему чемпиону питерскому СКА (1-4).

На заседании Дисциплинарного комитета КХЛ рассмотрено 13 заявлений от хоккеистов АНО ОХК "Динамо" (Москва), имевших односторонний контракт. По итогам заседания в отношении хоккеистов Анселя Галимова, Максима Карпова, Дениса Кокарева, Семена Кокуева, Мартыньша Карсумса, Андрея Кутейкина, Артема Подшендялова, Мэта Робинсона, Александра Рыбакова, Якова Рылова и Алексея Сопина принято решение расторгнуть контракт и присвоить статус "Неограниченно свободный агент", сообщает пресс-служба КХЛ.

В отношении хоккеистов Егора Дугина и Даниила Тарасова, имевших статус "Закреплен за Клубом (наличие квалификационного предложения)" принято решение присвоить статус "Неограниченно свободный агент".

На заседании Совместной Дисциплинарной палаты ФХР и КХЛ рассмотрено 29 заявлений от хоккеистов ОХК "Динамо" (Москва), имевших двусторонний контракт. По итогам заседания в отношении хоккеистов Андрея Алексеева, Андрея Бирюкова, Михаила Бицадзе, Владимира Брюквина, Артемия Грязева, Егора Зайцева, Ивана Игумнова, Виктора Корнякова, Клима Костина, Александра Кузнецова, Георгия Кузнецова, Александра Осина, Кирилла Пилипенко, Алексея Маклюкова, Дмитрия Райко, Дмитрия Сидлярова, Александра Севостьянова, Артема Федорова, Максима Чувилова, Дмитрия Шевченко и Ильи Шипова принято решение расторгнуть контракт и присвоить статус "Неограниченно свободный агент".

В отношении хоккеистов Ильи Баранова, Ивана Бочарова, Артема Волкова, Владислава Ефремова, Андрея Миронова, Станислава Кондратьева, Александра Петунина и Максима Соловьева, имевших статус "Закреплен за Клубом (наличие квалификационного предложения)" принято решение присвоить статус "Неограниченно свободный агент".

Московское "Динамо" давно испытывает финансовые проблемы. Несмотря на это клуб под новой юридической вывеской намерен принять участие в новом сезоне КХЛ.