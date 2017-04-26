Континентальная хоккейная лига отчиталась о посещаемости матчей во время розыгрыша Кубка Гагарина-2017 и суммировала новый рекорд.

В отчете на официальном сайте КХЛ говорится, что всего за время игр плей-офф на трибунах побывали 631 129 зрителей. В абсолютных цифрах это шестой показатель за семь сезонов, но стоит учесть, что в этом сезоне весь плей-офф уместился в рекордно малое количество игр — 74. И не было ни одной серии, которая продлилась бы все отведенные регламентом семь матчей.

Зато средняя посещаемость одной игры розыгрыша Кубка Гагарина-2017 оказалась рекордно высокой за все годы существования КХЛ и составила 8 528 зрителей.

Почти аналогичная ситуация и с результативностью. В общей сложности 16 команд забросили в этом плей-офф 372 шайбы — это пятый показатель. Но если рассмотреть среднюю результативность одного матча, то нынешний сезон (5,03) уступает только цифрам 2011 года (5,35). В большинстве общими усилиями забиты 133 гола и до повторения Кубка Гагарина-2011 не хватило пяти шайб. А вот процент голов в большинстве от общего количества забитых стал рекордным — 35,75%.