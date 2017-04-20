"Клинки", за которых выступает единственный латвийский хоккеиста в НХЛ Земгус Гиргенсонс, в регулярном чемпионате-2016/17 заняли лишь 15-е место из 16-ти возможных в Восточной конференции. Из 82 матчей "Баффало" удалось одержать победу только в 33-х. Команда пролетает мимо плей-офф уже шестой год подряд.

Вчера прошла новость, что молодая звезда "Сэйбрз" Джек Айкел будто бы заявил, что не станет подписывать с клубом новый контракт, если в нем продолжит работать тренерский штаб Байлсмы. Агент, правда, тут же опроверг это заявление, но дыма без огня не бывает. А 20-летний Айкел действительно является лакомым кусочком для других клубов. Ведь даже с учетом того, что он пропустил четверть сезона, Джек все равно стал самым результативным игроков "Баффало" в сезоне (24 гола и 33 передачи в 61 матче).

Еще одна новость, Айкел собирается сыграть на ЧМ-2017 в Кельне за сборную США, которую на предстоящем турнире будет возглавлять наставник "Детройт Ред Уингз" Джефф Блэшилл.