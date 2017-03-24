В ночь на 26 февраля на Страстном бульваре в центре Москвы инспектор ДПС за нарушение правил дорожного движения остановил автомобиль Bentley, за рулем которого находился Кокорин. На него был составлен административный протокол за выезд на встречную полосу. Ранее Кокорин ранее неоднократно нарушал правила дорожного движения.

Защита просила ограничиться штрафом в размере 5 тысяч рублей (80 евро) и утверждала, что в месте, где совершил маневр Кокорин, не видно разметки. Суд вынес решение: лишить Кокорина прав на четыре месяца.