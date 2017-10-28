"Мы расстались с ним. Недостаточно проводить одну хорошую гонку за сезон", — сказал Марко.

Сезон будут заканчивать пилоты Пьер Гасли и Брендон Хартли. В 2018 году Квят также не сможет рассчитывать на место в составе Toro Rosso — дочерней команды Red Bull, за которую он выступал с 2016 года, передает Lenta.ru.

В сентябре Квята отстранили от участия в гонках за Toro Rosso, однако после ухода Карлоса Сайнса в Renault руководство команды решило его вернуть. Последней гонкой россиянина стал Гран-при США, состоявшийся с 20 по 22 октября. Он выступил в паре с Хартли и занял десятое место. После этого Марко заявил, что пилот не вернется в состав команды до конца сезона, отметив, что на него не рассчитывают в долгосрочной перспективе. Самого Квята после окончания заезда выгнали с автодрома, не дав попрощаться с напарниками.

Квят вошел в программу поддержки молодых пилотов Red Bull в 2010 году. Контракт российского пилота рассчитан еще на два года. До конца нынешнего сезона "Формулы-1" остаются три этапа: Гран-при Мексики (27-29 октября), Гран-при Бразилии (10-12 ноября) и Гран-при Абу-Даби (24-26 ноября).