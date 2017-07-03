У "Вашингтона" осталось примерно 4,6 млн долларов под потолком зарплат, при этом до сих пор не подписаны контракты с форвардом Андре Бураковски и вратарем Филипом Грубауэром. Сейчас на контрактах лишь 9 форвардов и 5 защитников.

Что касается других сделок в первые два дня рынка свободных агентов в НХЛ, то "Торонто" подписал с нападающим Патриком Марло трехлетний контракт с зарплатой 6,25 миллиона в год. Общая сумма контракта составляет 18 миллионов 750 тысяч долларов. В прошедшем сезоне 37-летний канадец выступал за "Сан-Хосе".

"Сан-Хосе" подтвердил информацию об однолетнем контракте с форвардом Джо Торнтоном. За следующий сезон 38-летний игрок получит 8 млн долларов (6,75 млн — зарплата, 1,25 млн — подписной бонус).

А голкипер "Монреаля" Кэри Прайс стал самым высокооплачиваемым вратарем лиги. Новый контракт с "Канадиенс" рассчитан на восемь сезонов. За год хоккеист будет получать 10,5 миллиона долларов. Ранее самым высокооплачиваемым голкипером являлся швед Хенрик Лундквист из "Рейнджерс" с зарплатой 8,5 миллиона долларов в год.

Также стало известно, что "Монреаль" подписал с голкипером Кэри Прайсом новое соглашение, рассчитанное на восемь лет. Новый контракт на сумму 84 миллиона долларов начинает действовать с сезона-2018/19. Зарплата 29-летнего голкипера составит 10,5 миллиона долларов в год.

Голкипер "Калгари" Брайан Эллиотт продолжит карьеру в "Филадельфии". "Флайерс" подписали с вратарем контракт на 2 сезона с зарплатой 2,75 миллиона долларов в год. В прошедшем сезоне Эллиот провел за "Калгари" 49 матчей.