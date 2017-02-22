Владелица "Лос-Анджелес Лейкерс" Джинни Басс объявила о назначении легенды НБА Мэджика Джонсона на пост президента клуба по баскетбольным операциям.

Помимо этого решения, Джинни Басс уволила Митча Капчака с должности генерального менеджера, а своего брата Джима Басса освободила от исполнения обязанностей вице-президента "Лейкерс".

"Сегодня принят ряд решений, которые, как я считаю, вернут „Лейкерс" на уровень, какого требовал Джерри Басс (отец Джинни и бывший владелец клуба — Прим.). Мэджик Джонсон будет отвечать за все баскетбольные операции и подчиняться непосредственно мне. Поиск нового генерального менеджера, который станет работать с Джонсоном и тренером Люком Уолтоном, идет полным ходом. Мы надеемся объявить имя нового генменеджера в ближайшее время", — приводятся слова Джинни Басс на официальном сайте клуба.

Сам Мэджик Джонсон уже рассказал, как собирается работать на новом месте и какими будут его действия: "Одна из главных черт моего характера — готовность рисковать. Если бы я не был уверен, что смогу привести "Лейкерс" к успеху, то не согласился занять эту должность. Я дам свободу новому генменеджеру, но все решения, касающиеся обменов и драфта, конечно, буду утверждать лично. Думаю, мы вернемся на вершину, хотя это может занять несколько лет".