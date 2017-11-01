Во вторник "ПСЖ" и "Бавария" вышли в плей-офф, "МЮ" одержал четвертую победу подряд, ЦСКА взял реванш у "Базеля", а "Карабах" снова отобрал очки у "Атлетико". Знакомьтесь с результатами вторничных матчей четвертого тура Лиги чемпионов УЕФА.

Группа A

"Манчестер Юнайтед" — "Бенфика" 2:0

"МЮ" одержал четвертую победу в четырех встречах, но математически еще не гарантировал себе участие в 1/8 финала, так как ЦСКА обыграл "Базель". Добиться очередного успеха манкунианцам помог голкипер "Бенфики" Миле Свилар, ставший автором автогола после удара Неманьи Матича. Впрочем, до этого 18-летний бельгиец парировал удар Антони Марсьяля с "точки" и стал самым юным голкипером в истории Лиги чемпионов УЕФА, отбившим пенальти. Второй 11-метровый "МЮ" в этом матче исполнял уже Данни Блинд, и голландец не промахнулся. "Бенфика" потерпела четвертое поражение кряду, но при этом еще имеет теоретические шансы сыграть в плей-офф.

"Базель" — ЦСКА 1:2

Игорь Акинфеев вновь не смог сохранить ворота в неприкосновенности, пропустив на 32-й минуте от Луки Дзуффи, удачно сыгравшего на добивании. Однако после перерыва вышедший на замену Алан Дзагоев и шведский "опорник" Понтус Вернблум по разу огорчили голкипера хозяев, принеся армейцам вторую победу в группе. Тем самым москвичи взяли реванш за домашнее фиаско в третьем туре.

Группа B

"Пари Сен-Жермен" — "Андерлехт" 5:0

Главным героем встречи стал левый защитник "ПСЖ" Лайвен Кюрзава, оформивший хет-трик во второй половине матча. Еще до этого по голу забили Марко Верратти и Неймар. Парижане одержали четвертую победу кряду и без особого труда вышли в 1/8 финала, имея разницу мячей 17:0.

"Селтик" — "Бавария" 1:2

На 22-й минуте Кингсли Коман вывел мюнхенцев вперед, однако шотландцы провели ряд опасных атак и были вознаграждены голом Каллума Макгрегора на 74-й минуте. Правда, почти тут же пыл "кельтов" охладил Хави Мартинес, чей гол головой в итоге оказался победным и вывел "Баварию" в следующий этап.

Группа С

"Рома" — "Челси" 3:0

Великолепный мяч Стефана Эль-Шаарави на первой минуте задал тон всему поединку, по итогам которого "Рома" одержала крупную победу и опередила "Челси" на вершине таблицы. На 36-й минуте Фараон оформил дубль, а точку в матче поставил Диего Перотти (63). Лондонцы стали первым представителем Англии, проигравшим на групповом этапе текущего розыгрыша.

"Атлетико" — "Карабах" 1:1

Дебютанты из Азербайджана шокировали "Метрополитано" голом испанского полузащитника Мичеля, который незадолго до перерыва поразил цель головой. Томас Парти восстановил равенство на 56-й минуте. Вскоре у гостей был удален Педро Энрике, но реализовать численный перевес мадридцы так и не смогли. А в самом конце составы уравнялись — поле за два "горчичника" покинул Стефан Савич. "Атлетико" идет третьим, опережая "Карабах" всего на очко и отставая от "Челси" на четыре.

Группа D

"Олимпиакос" — "Барселона" 0:0

"Барселона" не смогла гарантировать себе место в плей-офф, впервые потеряв очки в группе D. В матче против бывшей команды Эрнесто Вальверде каталонцы привычно доминировали, но так и не сумели сломить сопротивление соперника.

"Спортинг" — "Ювентус" 1:1

"Ювентус" сохранил трехочковый отрыв от "Спортинга" и остался на втором месте благодаря голу Гонсало Игуаина за 11 минут до конца встречи. Счет открыл бразилец Бруно Сезар в середине первого тайма.

Матчи среды

Группа E: "Ливерпуль" — "Марибор", "Севилья" — "Спартак"

Группа F: "Шахтер" — "Фейеноорд", "Наполи" — "Манчестер Сити"

Группа G: "Бешикташ" — "Монако", "Порту" — "РБ Лейпциг"

Группа H: "Тоттенхэм" — "Реал", "Боруссия" Дортмунд — АПОЕЛ