Московский "Спартак" забил пять мячей в ворота "Севильи", Криштиану Роналду спас "Реал" от поражения в домашнем матче с "Тоттенхэмом", "Манчестер Сити" и "Бешикташ" одержали по третьей победе подряд. Знакомьтесь с итогами вторничных матчей третьего тура Лиги чемпионов УЕФА.

Группа E

"Спартак" — "Севилья" 5:1

Спартаковцы одержали первую за почти пять лет победу в Лиге чемпионов и идут вровень с "Ливерпулем". У лидеров квартета по пять очков — на одно больше, чем у "Севильи". На 18-й минуте Квинси Промес успешно завершил стремительную контратаку, но на исходе получаса игры Симон Кьер счет сравнял. В дальнейшем забивали только хозяева: Лоренсо Мельгарехо, Денис Глушаков, Луис Адриано и снова Промес.

"Марибор" — "Ливерпуль" 0:7

"Ливерпуль" стал первым английским клубом, забившим четыре гола в первом тайме выездного матча Лиги чемпионов. После двух ничьих на старте группового этапа команда Юргена Клоппа, наконец, одержала победу. По дублю сделали Мохамед Салах и Роберто Фирмино.

Группа F

"Манчестер Сити" — "Наполи" 2:1

Англичане могут выйти из группы уже в следующем туре, если обыграют неаполитанцев на выезде. Правда, сделать им это будет сложно, учитывая, как боролся итальянский клуб в Манчестере. Рахим Стерлинг и Габриэл Жезус быстро подарили хозяевам преимущество в два гола, после чего "Наполи" существенно прибавил. Дрис Мертенс не реализовал пенальти, Марек Гамшик не попал в полупустые ворота, и лишь Амаду Диавара забил с 11-метровой отметки во втором тайме. Этого оказалось мало даже для ничьей.

"Фейеноорд" — "Шахтер" 1:2

Одержав волевую победу в Роттердаме, "Шахтер" обрек "Фейеноорд" на третье подряд поражение в группе. Героем стал Бернард, забивший по голу на 24-й и 54-й минутах. Голландцы ярко начали, вышли вперед на восьмой минуте усилиями Стевена Бергхейса, но затем напомнили о себе снова лишь в самой концовке, когда "Шахтер" выручил Андрей Пятов. Завершали встречу оранжево-черные без получившего красную карточку Ярослава Ракицкого.

Группа G

"Монако" — "Бешикташ" 1:2

"Бешикташ" одержал третью победу в трех матчах благодаря дублю Дженка Тосуна, забившего по голу в каждом из таймов. Счет при этом открыл "Монако". Свой первый гол в евросезоне забил Радамель Фалькао, но преимущество хозяев продержалось лишь четыре минуты. В активе у монегасков пока всего одно очко.

"РБ Лейпциг" — "Порту" 3:2

Серебряный призер бундеслиги вышел на второе место после исторической, первой победы в Лиге чемпионов. Все три своих мяча "Лейпциг" забил до перерыва, и если на первый гол у "Порту" нашелся достойный ответ, то отыграться в дальнейшем португальцам не удалось.

Группа H

"Реал" — "Тоттенхэм" 1:1

В первых двух турах команды набрали максимум очков, но в очной встрече были вынуждены довольствоваться ничьей. Находясь под давлением Гарри Кейна, Рафаэль Варан поразил собственные ворота, однако еще в первом тайме мадридцы отыгрались. Криштиану Роналду забил с "точки" свой 110-й гол в Лиге чемпионов. После перерыва невероятные усилия Юго Льориса позволили лондонцам отстоять свои ворота и увезти ничью из Мадрида

АПОЕЛ — "Боруссия" Дортмунд 1:1

Обе команды отстают от лидеров группы на шесть очков. В первом тайме у АПОЕЛа травмировались Игор Де Камарго и вратарь Бой Ватерман, и все же именно киприоты открыли счет на 62-й минуте, за что должны благодарить Романа Бюрки и его грубые ошибки. Впрочем, всего пять минут спустя Сократис Папастатопулос счет сравнял.

Матчи среды

Группа A: "Бенфика" — "Манчестер Юнайтед", ЦСКА — "Базель"

Группа B: "Бавария" — "Селтик", "Андерлехт" — "Пари Сен-Жермен"

Группа C: "Челси" — "Рома", "Карабах" — "Атлетико"

Группа D: "Барселона" — "Олимпиакос", "Ювенутс" — "Спортинг"