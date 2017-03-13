В прошлом году Карякин боролся за шахматную корону с действующим обладателем титула норвежцем Магнусом Карлсеном, но проиграл и тай-брейке. Но буквально в последние дни 2016 года сумел взять реванш у норвежца, отобрав у него титул чемпиона мира по блицу.
Теперь Карякин намерен заняться общественной деятельностью, приняв приглашение президента страны.
Москва, Кремль. pic.twitter.com/RfkhRNcuyl— Sergey Karjakin (@SergeyKaryakin) March 13, 2017
По словам шахматиста, для него это новый вызов, ранее гроссмейстер никогда не занимался общественной деятельностью. Карякин, правда, добавил, что не располагает большим количеством свободного времени из-за занятости на самых разных турнирах, но добавил — тем интереснее будет ему совмещать эти деятельности.
"Я принимаю предложение по нескольким причинам. Во-первых, я очень уважаю Владимира Владимировича Путина и как сильного президента, и как человека, который многое делает для развития шахмат, посещает шахматные турниры, поддерживает шахматистов. Поэтому, учитывая, что предложение я получил лично от него, отказываться считаю неправильным. Во-вторых, я как шахматист-профессионал считаю необходимым популяризовать шахматы, где бы ни находился", — сказал Карякин ТАСС.