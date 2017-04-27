"Я матчи ЦСКА не люблю смотреть, они играют в ужасный хоккей. Мне жалко ребят, которые там играют. Рад только за Игоря Ожиганова. Он закрепился в составе, слежу за ним, за его успехами и переживаю только за него. Никаких контактов с ЦСКА у меня не было и я бы даже не рассматривал этот вариант.

Всегда за океаном всем говорю, что надо брать и Гусева, и Ожиганова. Это очень сильные игроки, которые помогут нашей команде, иначе бы я такого не говорил. И ребятам повторяю: надо ехать и показать себя на высочайшем уровне, против лучших игроков мира. Они повысят шансы "Тампы" на победу в Кубке Стэнли. Это мечта, ведь мы с детства вместе. Хочется, чтобы так случилось", — сказал Кучеров.

Раскритиковал форвард "Тампы" и некоторых одноклубников: "Весь сезон я мучился после того, как Стивен (Стэмкос выбыл до конца сезона, отыграв всего 17 матчей — Прим.) выбыл, долго не мог найти никого. Некоторые ребята уже засиделись в команде, перестали работать. Они получили свои деньги, знали, что конкуренции не будет, и не выкладывались на льду. Это было видно по движению: я отдавал передачу, а они ничего не делали. Сезон, несмотря на статистику, получился для меня очень тяжелым".

"Стэмкос получил травму, когда у нас только-только все стало получаться. Эти десять матчей вместе с ним вообще были лучшими в моей карьере в НХЛ. Потом тренеры стали менять состав, перетряхивать звенья, я постоянно менял партнеров. Другие ребята играют не на таком уровне, как Стив, они не понимали меня. Со Стивеном же мы думали одинаково, не надо было ничего объяснять друг другу", — сказал Кучеров.

В этом сезоне Кучеров набрал рекордные для себя за четыре года в НХЛ 85 очков (в 74 матчах) и с 40 голами разделил второе место среди снайперов с Остоном Мэттьюсом ("Торонто Мэйпл Лифс"), а в гонке бомбардиров — пятую строчку с Брэдом Маршаном ("Бостон Брюинз").