Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор предложил непобежденному американскому боксеру Флойду Мейвезеру-младшему провести с ним бой-реванш, но уже по правилам Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

В качестве альтернативного варианта Макгрегор рассматривает возможность поединка с другим боксером — Полом Малиньяджи, который готовил его к бою с Мейвезером, сообщает Boxing Scene.

"Изначально Мейвезер говорил о возможности провести в перспективе бой по правилам смешанных единоборств, это его слова перед нашим поединком. Я хочу привести одного из этих чертовых боксеров в октагон. Я пришел в их мир, я подарил им шоу, пусть теперь они придут в мой мир", — цитирует Макгрегора ТАСС.

Макгрегор напомнил, что в последний раз, когда в ММА пришел бывший чемпион мира по боксу по трем разным версиям — американец Джеймс Тони, он проиграл удушением бойцу смешанного стиля Рэнди Кутюру меньше чем за минуту.

Напомним, что летом этого года Мейвезер одолел Макгрегора на боксерском ринге техническим нокаутом в десятом раунде и получил за бой 350 миллионов долларов. Эта победа стала для него 50-й в 50 поединках. Макгрегор провел 24 боя в смешанных единоборствах и одержал 21 победу при трех поражениях.