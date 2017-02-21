Если этого не произойдет аргентинец не будет подписывать с каталонцами новый контракт (старый истекает летом 2018 года). "Сине-гранатовые" уже предложили Мессии новое соглашение, по которому он станет самым высокооплачиваемым футболистом мира.

Месси недоволен положением дел в клубе после разгромного поражения от ПСЖ (0:4) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов и настаивает на переменах.

Здесь стоит добавить, что в последнем матче чемпионата Испании в составе "Барселоны" на игру с "Леганесом" оказался всего один испанец (Серхи Роберто). Такого не случалось с момента основания клуба в 1899 году. В стартовом протоколе каталонской команды оказались три француза, два бразильца, немец, португалец, хорват, аргентинец и уругваец. Правда, во втором тайме на замену у "сине-гранатовых" вышли сразу три испанца, а "Барселона" сумела избежать потери очков благодаря 11-метровому, реализованному на 90-й минуте Месси.