На стартовавшем в Канаде молодежном первенстве мира по хоккею сборная России уступила хозяевам турнира (3:5), а чемпионы мира финны проиграли чехам (1:2).

В матче Канада — Россия после первого периода было равенство (1:1), затем Кленовые листья" сделали задел в три шайбы, что предопределило их итоговый успех (5:3). В другом матче этой же группы в Торонто американцы разгромили Латвию (6:1).

В Монреале чешская молодежка в первом туре обыграла действующих чемпионов мира финнов (2:1), а шведы были сильнее датчан (6:1).

На чемпионате мира-15/16 тройку призеров составили Финляндия, Россия и США. На шести последних ЧМ россияне неизменно брали медали, причем золото — в 2011 году.

Молодежный чемпионат мира

Группа А (Монреаль)

Швеция U-20 — Дания U-20 — 6:1 (2:0, 4:0, 0:1)

Шайбы: 1:0 А.Нюландер, 10.11, 2:0 Эрикссон Эк (Далин, Шилингтон, 18.24). 3:0 Дален (Грундстрем, Карлссон, 24.30). 4:0 Грундстрем, 26.26-мен. 5:0 Далин (Карлссон, 33.12). 6:0 А.Нюландер (Эрикссон Эк, Бернхардт, 38.22). 6:1 Краг-Кристенсен (Рендбьерг, 57.53).

Вратари: Сандстрем — Петерсен.

Броски: 33-22

Штраф: 6-2

Чехия U-20 — Финляндия U-20 — 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

1:0 — Кренжелок (Нечас, 4.27). 1:1 Луото, 8.46. 2:1 Шпачек (Мусил, Зборжил, 58.42).

Вратари: Шкарек — Вехвиляйнен.

Броски: 30-23

Штраф: 2-4

1. Швеция 1 1 0 0 0 0 0 6-1 3

2. Чехия 1 1 0 0 0 0 0 2-1 3

3. Финляндия 1 0 0 0 0 0 1 1-2 0

4. Дания 1 0 0 0 0 0 1 1-6 0

5. Швейцария 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0

Группа В (Торонто)

США U-20 — Латвия U-20 — 6:1 (1:1, 2:0, 3:0)

Шайбы: 1:0 Харпер (Фицджеральд, Окэн, 6.27). 1:1 Крастенбергc (Янсонс, 15.22). 2:1 Уайт (Томпсон, Фокс, 26.29). 3:1 Келлер (Уайт, Томпсон, 38.45). 4:1 Келлер, 52.19. 5:1 Бракко (Терри, 57.41-бол). 6:1 Гринуэй (Канин, Терри, 59.20).

Вратари: Парсонс 11/12 — Митенс 24/30.

Броски: 30-12

Штраф: 14-20

Канада U-20 — Россия U-20 — 5:3 (1:1, 2:0, 2:2)

Шайбы: 1:0 Йост (Майерс, Дьюб, 3.11). 1:1 Сергачев (Гурьянов, 9.47). 2:1 Строум (Барзэл, Шабо, 33.15-бол). 3:1 Руа (Готье, 37.08). 4:1 Барзэл (Дюбуа, 43.03-бол). 4:2 Капризов (Воробьев, Рыков, 45.12-бол). 5:2 Строум (Барзэл, 49.06-бол). 5:3 Рыков (Юртайкин, Капризов, 50.36).

Вратари: Харт — Самсонов.

Броски: 37-17

Штраф: 6-12

1. США 1 1 0 0 0 0 0 6-1 3

2. Канада 1 1 0 0 0 0 0 5-3 3

3. Россия 1 0 0 0 0 0 1 3-5 0

4. ЛАТВИЯ 1 0 0 0 0 0 1 1-6 0

5. Словакия 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0