Самым напряженным матчем 1/8 финала "Уимблдона" стал поединок между Рафаэлем Надалем и Жилем Мюллером. Испанец уступил в двух первых сетах, затем догнал соперника, а решающая партия получилась очень затяжной и завершилась со счетом 15:13 в пользу теннисиста из Люксембурга.

31-летний Надаль на этом турнире был "посеян" четвертом. В Лондоне за карьеру взял 2 титула (2008, 2010), в прошлом сезоне здесь не выступал. А в этом году испанец был самым стабильным игроком тура: дошел до финала на AusOpen (проиграл Роджеру Федереру) и взял 10-й титул на "Ролан Гаррос".

Первые три круга Надаль прошел уверенно, не проиграв ни одного сета. Но в четвертом круге ему достался 34-летний люксембуржец Мюллер, главный компонент в игре которого — подача. Первые два сета остались за Мюллером (6:3, 6:4), два следующих с таким же счетом взял испанец.

Решающая партия матча-триллера получилась затяжной. Если очки на своей подаче Мюллер брал уверенно, то Надалю приходилось труднее. Несколько раз люксембуржец был близок к брейку, но фаворит отыгрывался. Развязка наступила лишь в 28-м (!) гейме. Мюллер вновь заработал брейк-пойнт, и теперь его реализовал. Марафонский матч продлился 4 часа 47 минут. Это самый затяжной поединок на "Уимблдоне-2017".

Мюллер во второй раз в карьере обыграл Надаля. Свою первую победу над испанцем он одержал 12 лет назад тоже на "Уимблдоне". Люксембуржец впервые в карьере вышел в четвертьфинал в Лондоне, а всего это второй его четвертьфинал на турнирах "Большого шлема" (после US Open-2008).

В 1/4 финала Мюллер сыграет с хорватом Марином Чиличем (7-й посев), не испытавшего проблем против испанца Роберто Баутиста-Агута.

А Надаль после поражения выпал из числа претендентов на первую строчку рейтинга АТР по итогам турнира. В начале "Уимблдона" на первую строчку претендовали четыре человека — Энди Маррей, Надаль, Стэн Вавринка и Новак Джокович. Сейчас претендента осталось два — Маррей и Джокович.

Британец может обеспечить себе первое место уже 12 июля, если обыграет американца Сэма Куэрри в четвертьфинале. Если ему это не удастся, то Джоковичу для возвращения на вершину нужно выиграть титул.

Лидер рейтинга в четвертом круге отправил к зрителям француза Бенуа Пэра и в десятый раз подряд вышел в четвертьфинал 2Уимблдона". Маррей стал третьим теннисистом, которому удалось выйти в четвертьфинал одного "Шлема" 10 раз подряд. До него это делали только Роджер Федерер и Джимми Коннорс. Федерер 10 раз подряд играть в четвертьфинале "Уимблдона" (2003-2012) и 11 раз подряд в четвертьфинале AusOpen (2004-2014). А Коннорс 11 раз подряд играл в четвертьфинале "Уимблдона" (1972-1982) и 13 — US Open (1973-1985).

35-летний швейцарец Роджер Федерер (3) обыграл болгарина Григора Димитрова (13) и в 15-й раз вышел в четвертьфинал "Уимблдона". Семикратный чемпион обошел по этому показателю американца Джимми Коннорса и стал лидером Открытой эры. Всего Федерер вышел в 50-й четвертьфинал на "Шлемах". По этому показателю он тоже лидер — у идущего вторым Коннорса 41 четвертьфинал.

В четвертьфинале Федереру играть с Милошем Раоничем (6): канадец в пяти сетах "дожал" немца Александра Зверева (6:1 в пятой партии). Еще в одном матче дня тож потребовалось все 5 партий — чех Томаш Бердых (11) одолел австрийца Доминика Тима (8).

10 июля. 1/8 финала Мужчины

Энди Маррей (Великобритания) — Бенуа Пэр (Франция) — 7:6 6:4 6:4

Роджер Федерер (Швейцария) — Григор Димитров (Болгария) — 6:4 6:2 6:4

Жиль Мюллер (Люксембург) — Рафаэль Надаль (Испания) — 6:3 6:4 3:6 4:6 15:13

Милош Раонич (Канада) — Александр Зверев (Германия) — 4:6 7:5 4:6 7:5 6:1

Марин Чилич (Хорватия) — Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 6:2 6:2 6:2

Томаш Бердых (Чехия) — Доминик Тим (Австрия) — 6:3 6:7 6:3 3:6 6:3

Сэм Куэрри (США) — Кевин Андерсон (ЮАР) — 5:7 7:6 6:3 6:7 6:3

Матч Адриан Маннарино (Франция) — Новак Джокович (Сербия) отложен на 11 июля.