Капитан "Чикаго" Джонатан Тэйвс сделал голевую передачу в матче с "Эдмонтоном" (1:3) и добрался до отметки в 600 (262+338) очков за карьеру в НХЛ. На это ему потребовалось 694 матча.

Тэйвс стал 9-м игроком в истории "Блэкхокс", кто набрал 600 очков, выступая за клуб. Кроме того, он стал 3-м представителем драфта-2006 (после Никласа Бэкстрема и Фила Кессела), кто достиг этой отметки карьере.

Форвард "Оттавы" Марк Стоун набрал 5 (1+4) очков в матче с "Торонто" (6:3). Он стал первым игроком "Сенаторс", кто сумел набрать 5 очков в одной игре, после Алексея Ковалева в январе 2010 года (покер и голевой пас в матче с "Филадельфией").

Матч против "Лос-Анджелеса" (3:2) стал 963-м для вратаря "Флориды" Роберто Луонго — теперь он делит с Эдом Белфором 4-е место в истории лиги по количеству матчей для вратарей. Выше располагаются Мартин Бродер (1266), Патрик Руа (1029) и Терри Савчак (971).

Победа стала для Луонго 452-й в карьере: чтобы сравняться с идущим 4-м в истории по этому показателю Кертисом Джозефом, ему необходимо выиграть еще 2 матча.

Третью победу подряд одержал "Баффало" — 3:2 дома над "Сент-Луисом" и поднялся на 11-е место на Востоке (62 очка в 59 матчах). До зоны плей-офф "Баффало" осталось всего 2 очка, тогда как у "блюзменов" прервалась шестиматчевая победная серия.

Латвийский нападающий "Сйэбрз" Земгуис Гиргенсонс из-за поврежения пропустил шестой матч подряд. Сейчас он тренируется на льду, но контактные занятия ему пока запрещены.

18 февраля

Баффало — Сент-Луис — 3:2 (1:1, 2:0, 0:1)

Шайбы

0:1 — 1 Тарасенко (Эдмундсон, Шварц)

1:1 — 9 Баптист (Кэйн, Айкел)

2:1 — 31 Кэйн (Баптист, Богосян)

3:1 — 39 О′Райлли (Окпосо, Ристолайнен)

3:2 — 55 Апшолл

Монреаль — Виннипег — 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)

Шайбы

1:0 — 11 Марков (Гальченюк, Пачиоретти)

1:1 — 24 Армия

1:2 — 41 Перро (Лайне, Бафлин)

1:3 — 58 Лайне (Перро, Чьяро)

Детройт — Вашингтон — 3:2 бул (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 1:0)

Шайбы

1:0 — 8 Нильсен (Крунвалль, Зеттерберг)

2:0 — 23 Татар (Манта, Зеттерберг)

2:1 — 38 Сэнфорд (Эллер)

2:2 — 55 Уинник ( Бэкстрем, Оши)

Чикаго — Эдмонтон — 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)

Шайбы

0:1 — 25 Беннинг

0:2 — 49 Лучич (Эберле, Нюджент-Хопкинс)

1:2 — 55 Паник (ван Римсдайк, Тэйвс)

1:3 — 59 Макдэвид (Драйзайтль, Летесту)

Торонто — Оттава — 3:6 (0:2, 2:0, 1:4)

Шайбы

0:1 — 17 Уайдман (Стоун, Брассар)

0:2 — 17 Дзингел (Стоун, Мето)

1:2 — 34 Райлли (В. Нюландер, Мэттьюс)

2:2 — 37 Кадри (Ливо)

3:2 — 42 В. Нюландер (Комаров, Мэттьюс)

3:3 — 45 Хоффман (Карлссон, Террис)

3:4 — 46 Брассар (Карлссон, Стоун)

3:5 — 58 Стоун (Террис)

3:6 — 59 Брассар (Стоун, Террис)

Нью-Джерси — Айлендерс — 3:2 (1:0, 1:0, 1:2)

Шайбы

1:0 — 7 Смит-Пелли (Меррилл, Зэйджак)

2:0 — 28 Зэйджак (Хенрик)

3:0 — 46 Заха (Сиверсон, Паренто)

3:1 — 48 Лэдд (де Хаан)

3:2 — 53 Бовилье (Бойчак, Куини)

Аризона — Сан-Хосе — 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)

Шайбы

0:1 — 9 Бернс (Карлссон)

0:2 — 14 Карлссон (Диллон, Хэйли)

0:3 — 22 Хэйли (Карлссон, Мартин)

1:3 — 40 Ганзал (Врбата, Голигоски)

1:4 — 56 Бернс (Торнтон, Кутюр)

Даллас — Тампа-Бэй — 4:3 ОТ (2:2, 0:1, 1:0, 1:0)

Шайбы

0:1 — 3 Хедман (Дотчин, Бойл)

0:2 — 11 Джонсон (Хедман, Пойнт)

1:2 — 12 Руссель (Сегин, Хэмьюс)

2:2 — 18 Руссель (Ивс, Сегин)

2:3 — 29 Хедман (Палат, Джонсон)

3:3 — 44 Руссель (Шарп, Сегин)

4:3 — 63 Бенн (Икин)

ВИДЕО МАТЧА

Миннесота — Нэшвилл — 5:2 (1:0, 1:0, 3:2)

Шайбы

1:0 — 2 Гранлунд (Койву, Нидеррайтер)

2:0 — 37 Цукер (Сперджен, Гранлунд)

3:0 — 40 Койву (Цукер, Сутер)

3:1 — 48 Уилсон (Вебер)

3:2 — 50 Суббан (Уилсон, Нил)

4:2 — 56 Цукер

5:2 — 58 Э.Стаал (Сутер, Поминвилл)

Ванкувер — Калгари — 2:1 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)

Шайбы

1:0 — 12 Эдлер (Стекхер)

1:1 — 59 Джиордано (Ткачак, Фролик)

2:1 — 61 Танев (Д.Седин)

Лос-Анджелес — Флорида — 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)

Шайбы

0:1 — 15 Юбердо (Трочек, Барков)

0:2 — 21 Йокинен (Петрович, Смит)

1:2 — 25 Кинг (Шор, Льюис)

2:2 — 31 Пирсон (ЛаДуэ, Картер, Картер)

3:2 — 31 Пирсон (ЛаДуэ, Картер, Картер)

3:3 — 40 Барков (Экблад, Ягр)