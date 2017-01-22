На Открытом чемпионате Австралии состоялась очередная сенсация в мужском турнире. В четвертом круге потерпел поражение лидер мирового рейтинга Энди Маррей: британец в четырех сетах проиграл Мише Звереву из Германии.

После того, как во втором круге проиграл Новак Джокович, именно Маррей стал главным фаворитом AusOpen. Однако дальше 1/8 финала 29-летний британец не прошел, не справившись со своим ровесником из Германии.

Уроженец Москвы Миша Зверев (проживает в Монте-Карло, а выступает за Германию) взял стартовый сет 7:5, с таким же счетом уступил во втором, но дальнейшем перехватил инициативу. Маррей так и не смог приспособиться к манере игры соперника. Зверев стабильно набирал очки на своих подачах, а также делал брейки — два — в третьем сете и один — в начале четвертого, что и стало определяющим для общей победы.

Таким образом, впервые с "Ролан Гаррос"-2004 до четвертьфинала турнира "Большого шлема" не дошли первые два сеяных — Маррей (1) и Джокович (2). А на AusOpen игроки Топ-2 в предыдущий раз не доходили до четвертьфинала в 2002 году, когда Ллейтон Хьюитт (1) и Густаво Куэртен (2) проиграли в первом круге.

Для Миши Зверева (старшего брата Саши Зверева, который в 1/16 финала уступил Рафаэлю Надалю) победа над Марреем стала шестой в карьере победой над игроком Топ-10 (при 12 поражениях) и первой — над действующей первой ракеткой мира. Немец Миша Зверев (50-я ракетка мира) впервые в карьере вышел в четвретьфинал турнира "Большого шлема": до этого его лучшим результатом был третий круг "Уимблдона"-2008. Всего на счету Зверева девять выигранных матчей на турнирах "Большого шлема" — четыре из них на этой неделе.

А Энди Маррей впервые с 2009 года проиграл в Мельбурне раньше четвертьфинала. Британец пять раз играл в финалах AusOpen (в том числе — два предыдущих сезона), но пока не имеет титулов на этом турнире. Тем не менее, по итогам нынешнего турнира Маррей сохранит звание первой ракетки мира.

В четвертьфинале Мише Звереву предстоит сыграть против швейцарца Стэна Вавринки. Чемпион AusOpen-2014 на трех тай-брейках взял верх над итальянцем Андреасом Сеппи.

У женщин в соперничестве двух россиянок Анастасия Павлюченкова (24) обыграла Светлану Кузнецову (8), американка Винус Уильямс (13) победила немку Мону Бартель.

22 января. 1/8 финала

Мужчины

Миша Зверев (Германия) — Энди Маррей (Великобритания) — 7:5 5:7 6:2 6:4

Роджер Федерер (Швейцария) — Кеи Нисикори (Япония)

Стэн Вавринка (Швейцария) — Андреас Сеппи (Италия) — 7:6 7:6 7:6

Жо-Вильфред Тсонга (Франция) — Дэн Эванс (Великобритания) — 6:7…

Женщины

Ангелик Кербер (Германия) — Коко Вандевей (США)

Сорана Кырстя (Румыния) — Гарбинье Мугуруса (Испания)

Винус Уильямс (США) — Мона Бартель (Германия) — 6:3 7:5

Анастасия Павлюченкова (Россия) — Светлана Кузнецова (Россия) — 6:3 6:3