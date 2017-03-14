"Куньлунь" дебютировал в КХЛ в этом сезоне и под руководством Владимира Юрзинова-младшего сумел пробиться в плей-офф. Правда, уже в первом раунде китайский клуб завершил борьбу за Кубок Гагарина, уступив в пяти матчах действующему чемпиону "Магнитке". По окончании серии Юрзинов объявил о своей отставке.

Майк Кинэн с 1984 по 2009 гг. работал в НХЛ, а в 1994-м привел "Нью-Йорк Рейнджерс" к победе в Кубке Стэнли. В 1987 и 1991 гг. выигрывал с национальной сборной "Кубок Канады". В 2013-м приехал в Россию, подписал контракт с магнитогорским "Металлургом" и уже весной 2014-го выиграл Кубок Гагарина. Возглавлял "Магнитку" канадец до 2015 года, а с появлением проекта "Куньлунь Ред Стар" вошел в международный координационный совет по созданию пекинского клуба.