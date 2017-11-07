Гимн Российской Федерации может быть запрещен на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане. Такую меру рассматривают в Международном олимпийском комитете (МОК) в качестве наказания за нарушения россиянами антидопинговых правил на Играх в Сочи.

Как сообщает The New York Times, российских спортсменов могут не пустить на церемонию открытия Игр в качестве альтернативной меры наказания за многочисленные нарушения антидопинговых правил.

Ранее сообщалось, что россияне не станут выступать на Олимпийских играх под нейтральным флагом. Как заявил глава Олимпийского комитета России Александр Жуков, такой вариант даже не рассматривается.

В декабре МОК должен принять окончательное решение о допуске российских спортсменов к участию в зимней Олимпиаде 2018 года.

Первые призывы отстранить всех российских спортсменов от Игр 2018 года стали звучать после публикации скандального доклада Всемирного антидопингового агентства (WADA) в январе этого года. Документ рассказывал о применении допинга атлетами из России.

Глава специальной комиссии WADA Ричард Макларен заявил, что система применения допинга в России утверждалась на государственном уровне. Вскоре после этого заявления МОК начал независимое расследование. Москва все обвинения опровергла.

Олимпиада в Пхенчхане будет проходить с 9 по 25 февраля.