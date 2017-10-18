Известная в прошлом советская и украинская гимнастка Татьяна Гуцу обвинила экс-партнера по сборной СССР белоруса Виталия Щербо в изнасиловании. Двукратная олимпийская чемпионка написала об этом в Facebook.

"Я больше не боюсь и могу сказать, что меня изнасиловали в 1991 году, когда проходили соревнования в Штутгарте. Виталий Щербо — монстр, из-за которого я столько лет находилась в плену собственных страхов. Ты больше меня не сломаешь", — написала 41-летняя Гуцу.

Она отметила, что другие спортсмены из советской команды не стали ей помогать. "Татьяна Торопова, которую я считала подругой, спасибо тебе, что ты не набралась храбрости, когда я нуждалась в тебе больше всего. Ты была там, все слышала, но не стала меня защищать. Рустам Шарипов, спасибо, что так здорово защищал своего друга и не стал помогать мне, маленькой 15-летней девочке", — добавила гимнастка.

45-летний Щербо — шестикратный олимпийский чемпион-1992 и заслуженный мастер спорта СССР по гимнастике. Помимо Олимпиады, он четырежды выигрывал чемпионат мира.

Татьяна Гуцу — двукратная победительница ОИ-1992 в многоборье и в командных соревнованиях, чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы.