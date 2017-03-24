В Южной Америке прошли матчи 13 тура отборочного цикла чемпионата мира-2018 по футболу. Лидер турнира сборная Бразилии благодаря хет-трику играющего в Китае Паулиньо упрочила свои позиции и уже через один-два тура досрочно оформит билет на главный футбольный турнир четырехлетия.

Бразильцы разбили в Монтевидео ближайших преследователей уругвайцев со счетом 4:1. Хет-трик оформил Паулиньо, выступающий за китайский "Гуанчжоу", еще один мяч в ворота хозяев забил Неймар. Сборная Бразилии набрала 30 очков и уверенно лидирует в южноамериканской отборочной группе. Очень возможно, что пентакампеоны под руководством Тете уже через пять дней станут первым пробившимся через отбор участником ЧМ-2018.

На третье место поднялась сборная Аргентины (22 очка), одолевшая дома команду Чили. Успех аргентинцам принес гол Лионеля Месси в начале встречи, забитый с 11-метрового. Четвертыми теперь идут колумбийцы, с трудом переигравшие на своем поле Боливию — 1:0. Здесь автором единственного гола стал Хамес Родригес. За семь минут до окончания встречи он не забил пенальти, но вовремя оказался на добивании.

ЧМ-2018. Квалификация. Южная Америка (13-й тур):

Колумбия — Боливия 1:0 (0:0)

Гол: Хамес Родригес (83)

Нереализованный пенальти: Хамес Родригес (83-вратарь)

Колумбия: Оспина, Сапата, Мина, Армеро, Торрес, Урибе (Сапата, 64), Санчес, Хамес Родригес, Куадрадо, Бакка (Кардона, 76), Муриэль (Киньонес, 34).

Уругвай — Бразилия 1:4 (1:1)

Голы: Кавани (9-пен.) — Паулиньо (19, 52, 90+2), Неймар (74)

Уругвай: Сильва, Годин, Сильва, Коатес, Перейра, Родригес, Аревало, Весино, Санчес (Эрнандес, 77), Ролан (Стуани, 58), Кавани.

Бразилия: Алиссон, Дани Алвес, Маркиньос, Марсело, Миранда, Паулиньо, Ренато Аугусто (Фернандиньо, 82), Коутиньо (Виллиан, 86), Каземиро, Фирмино (Диего Соуза, 89), Неймар.

Предупреждения: Перейра (35), Каземиро (45), Марсело (57), Дани Алвес (61), Годин (65), Коатес (71).

Парагвай — Эквадор 2:1 (1:0)

Голы: Вальдес (12), Алонсо (65) — Кайседо (70-пен.)

Венесуэла — Перу 2:2 (2:0)

Голы: Вильянуэва (24), Отеро (40) — Каррильо (46), Герреро (64)

Аргентина — Чили 1:0 (1:0)

Гол: Месси (16-пен.)

Аргентина: Ромеро, Отаменди, Мас (Мусаккьо, 46), Меркадо (Ронкалья, 77), Рохо, Биглия, Маскерано, Ди Мария, Агуэро (Банега, 58), Игуаин, Месси.

Чили: Браво, Исла, Босежур, Хара, Фуэнсалида (Кастильо, 55), Арангис (Паредес, 90), Варгас, Эрнандес, Санчес, Медель, Сильва (Вальдивия, 70).

Предупреждения: Арангис (11), Фуэнсалида (15), Маскерано (18), Игуаин (74), Эрнандес (86).

1. Бразилия 13 9 3 1 32-10 30

2. Уругвай 13 7 2 4 25-15 23

3. Аргентина 13 6 4 3 15-12 22

4. Колумбия 13 6 3 4 16-15 21

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5. Эквадор 13 6 2 5 23-18 20

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6. Чили 13 6 2 5 21-18 20

7. Парагвай 13 5 3 5 13-18 18

8. Перу 13 4 3 6 20-22 15

9. Боливия 13 2 1 10 10-32 7

10. Венесуэла 13 1 3 9 16-31 6