Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) отстранила от соревнований пятерых российских скелетонистов, в числе которых лидер мирового сезона Александр Третьяков, сообщает "Р-Спорт".

В список дисквалифицированных российских скелетонистов вошли Александр Третьяков, Елена Никитина, Мария Орлова, Ольга Потылицына, а также уже завершивший карьеру Сергей Чудинов. Все они подозреваются в нарушении антидопинговых правил, допущенные еще во время Олимпийских игр 2014 года в Сочи, передает агентство. В настоящее время проводится расследование, а отстранение спортсменов отсчитывается с 30 декабря 2016 года.

Это значит, что Третьяков, который является в настоящий момент лидером Кубка мира-2016/17, пропустит третий этап в немецком Альтенберге (6-8 января 2017 года).

На Олимпиаде-2014 в Сочи Третьяков выиграл золото, опередив главного фаворита соревнований Мартина Дукурса из Латвии. Никитина тогда завоевала бронзовую награду. Все пять вышеперечисленных скелетонистов выступали на сочинской Олимпиаде, а шестой участник сборной России — Никита Трегубов — в списке дисквалифицированных отсутствует.