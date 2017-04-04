3 апреля НХЛ объявила об отказе вести диалог с представителями МОК и ИИХФ по олимпийскому турниру в Пхенчхане, а следовательно, о пропуске игроками лиги Олимпийских игр-2018.

Правда, Александр Овечкин еще намного раньше заявлял, что поедет в Пхенчхан в любом случае. Сегодня 31-летний капитан "Вашингтона" подтвердил свое намерение. "Да, я не передумал и все равно поеду на Олимпиаду. Наш владелец понимает ситуацию. Каждый игрок хочет быть там, на Олимпиаде. Я жду, что договоренность все же будет достигнута. Не исключаю, что решение НХЛ — это блеф. Еще ничего не ясно. Календаря следующего сезона ведь пока нет", — приводит слова хоккеиста журналист ESPN Пьер ЛеБрен на своей странице в Twitter.

Аналогичное решение принял соотечественник и одноклубник Овечкина нападающий Евгений Кузнецов: "Надеюсь, НХЛ разрешит нам поехать, но если нет, то я все равно поеду в Южную Корею. Это в моем сердце".

Правда, бывший тренер сборной России Вячеслав Быков предостерег Овечкина от поспешных действий.

"Слова и желание Александра мне понятны. Это крик души. Но я бы на месте игроков, которые высказывали свое мнение как Александр, обратился в свой профсоюз. Пусть он принимает какое-то решение. Совместно, без партизанщины. Нужно быть вместе, тогда можно биться за справедливость. Эта машина (НХЛ) может сожрать любого хоккеиста. Перемелет и не подавится. Но кто от этого выиграет?", — приводит слова Быкова "Советский спорт".

В свою очередь, глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк выразил сожаление решением НХЛ и высказал свое видение решения возникшей проблемы: "Попытаемся убедить игроков, собирающихся перебраться в НХЛ этим летом, притормозить на год. Есть еще ребята, у которых заканчиваются контракты в НХЛ. Их постараемся вернуть в Россию", — сказал Третьяк.

По словам Третьяка, федерация и главный тренер сборной России Олег Знарок были готовы к подобному сценарию. "Мы этот вариант рассматривали, прорабатывали, поэтому и создали олимпийскую сборную, куда приглашаются молодые игроки, уже переросшие молодежную сборную. Потом стали возить на этапы Евротура перспективных хоккеистов", — добавил президент ФХР.

Знарок заявил, что по-прежнему рассчитывает на игроков из НХЛ в ближайших турнирах. "После того как олимпийская сборная сыграет два матча Еврочелленджа в Челябинске, начнет подготовку к чемпионату мира национальная команда, состав которой будет сформирован с учетом решения НХЛ. Но это не значит, что мы полностью откажемся от игроков заокеанской лиги на предстоящем чемпионате мира", — приводит слова главного тренера сборной России "Известия".