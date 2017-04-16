"Оттава" после второго периода уступала дома "Бостону" со счетом 1:3, но сумела отыграться, а потом и вырвать победу в овертайме — 4:3. И в этой паре счет равный (1-1).
"Нэшвилл" со счетом 5:0 разгромил "Чикаго", став пятой командой в истории лиги, стартовавшей в плей-офф с двух гостевых "сухих" побед. "Анахайм" взял верх над "Калгари" (3:2) и тоже ведет в серии 2-0.
Кубок Стэнли. Первый раунд
Оттава — Бостон — 4:3 ОТ (0:0, 1:3, 2:0, 1:0)
0:1 — Стэффорд (Хара, Бэкес)
1:1 — Макартур (Брассар, Райан)
1:2 — Шаллер (Мур)
1:3 — Бержерон (Спунер, Пастрняк)
2:3 — Уайдман (Фанюф)
3:3 — Брассар (Фанюф, Карлссон)
4:3 — Фанюф (Стоун)
Счет в серии: 1-1
Вашингтон — Торонто — 3:4 ОТ (0:1, 2:2, 1:0, 0:1)
0:1 — ван Римсдайк (Бозак, Гардинер)
1:1 — Овечкин (Юханссон, Оши)
2:1 — Карлсон (Бураковски, Уильямс)
2:2 — Капанен (Бойл, Мартин)
2:3 — Райлли (Марнер)
3:3 — Бэкстрем (Орлов)
3:4 — Капанен (Мартин, Бойл)
Счет в серии: 1-1
Чикаго — Нэшвилл — 0:5 (0:1, 0:2, 0:2)
0:1 — Эллис (Йоси, Джохансен)
0:2 — Золнерчик (Ринне, Экхольм)
0:3 — Сиссонс (Смит, Оберг)
0:4 — Джохансен (Ринне, Форсберг)
0:5 — Фиала (Суббан, Джохансен)
Счет в серии: 0-2
Анахайм — Калгари — 3:2 (2:1, 0:1, 1:0)
1:0 — Сильверберг (Теодор, Монтур)
2:0 — Ракелль (Биекса, Гецлаф)
2:1 — Баклунд (Фролик)
2:2 — Монахан (Броди, Годро)
3:2 — Гецлаф (Ивс, Кеслер)
Счет в серии: 2-0