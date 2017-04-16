"Оттава" после второго периода уступала дома "Бостону" со счетом 1:3, но сумела отыграться, а потом и вырвать победу в овертайме — 4:3. И в этой паре счет равный (1-1).

"Нэшвилл" со счетом 5:0 разгромил "Чикаго", став пятой командой в истории лиги, стартовавшей в плей-офф с двух гостевых "сухих" побед. "Анахайм" взял верх над "Калгари" (3:2) и тоже ведет в серии 2-0.

Кубок Стэнли. Первый раунд

Оттава — Бостон — 4:3 ОТ (0:0, 1:3, 2:0, 1:0)

0:1 — Стэффорд (Хара, Бэкес)

1:1 — Макартур (Брассар, Райан)

1:2 — Шаллер (Мур)

1:3 — Бержерон (Спунер, Пастрняк)

2:3 — Уайдман (Фанюф)

3:3 — Брассар (Фанюф, Карлссон)

4:3 — Фанюф (Стоун)

Счет в серии: 1-1

Вашингтон — Торонто — 3:4 ОТ (0:1, 2:2, 1:0, 0:1)

0:1 — ван Римсдайк (Бозак, Гардинер)

1:1 — Овечкин (Юханссон, Оши)

2:1 — Карлсон (Бураковски, Уильямс)

2:2 — Капанен (Бойл, Мартин)

2:3 — Райлли (Марнер)

3:3 — Бэкстрем (Орлов)

3:4 — Капанен (Мартин, Бойл)

Счет в серии: 1-1

Чикаго — Нэшвилл — 0:5 (0:1, 0:2, 0:2)

0:1 — Эллис (Йоси, Джохансен)

0:2 — Золнерчик (Ринне, Экхольм)

0:3 — Сиссонс (Смит, Оберг)

0:4 — Джохансен (Ринне, Форсберг)

0:5 — Фиала (Суббан, Джохансен)

Счет в серии: 0-2

Анахайм — Калгари — 3:2 (2:1, 0:1, 1:0)

1:0 — Сильверберг (Теодор, Монтур)

2:0 — Ракелль (Биекса, Гецлаф)

2:1 — Баклунд (Фролик)

2:2 — Монахан (Броди, Годро)

3:2 — Гецлаф (Ивс, Кеслер)

Счет в серии: 2-0