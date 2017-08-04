Путин решил узнать мнение чиновника насчет успешности выступления российской национальной команды на домашнем чемпионате мира. Семенов дал пессимистичный прогноз, отметив, что сборная будет играть хорошо, только если ее лично возглавит Путин.

"Нет. Каждый должен заниматься своим делом. Давайте будем все-таки надеяться на то, что ребята будут стараться", — ответил президент РФ, выразив надежду на достойную игру российских футболистов.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.