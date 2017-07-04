30-летний Александр Радулов подписал со "Старс" контракт на 5 лет и зарплатой 6,25 миллионов долларов в год. Общая сумма соглашения составила 31,25 млн долларов. В прошлом сезоне в "Монреале" оклад нападающего составлял 5,75 млн долларов.

На втором месте по стоимости контракта на рынке свободных агентов — соглашение между "Рейнджерс" и защитником Кевином Шаттенкирком на общую сумму 26,6 млн долларов, на третьем — контракт "Монреаля" с защитником Карлом Алзнером на 23,1 млн долларов.

Также стало известно, что "Монреаль" пытался сохранить в команде Радулова и предложил аналогичные условия контракта, как и "Даллас". Но, по словам Радулова, такое предложение поступило от "Канадиенс" уже после того, как он согласился на переход в клуб из Техаса. Радулов добавил, что отказываться от подписания контракта со "Старс" было бы несправедливо.

Для Радулова "Даллас" станет третьим клубом за карьеру в лиге. Сезоны-06/07 и 07/08, а также концовку сезона-11/12 россиянин провел в "Нэшвилле", а весь прошлый сезон — в "Монреале". По итогам регулярного чемпионата-16/17 в его активе — 54 (18+36) очка в 76 матчах. Всего в НХЛ Радулов сыграл 230 матчей, набрал 156 (65+91) очков, коэффициент полезности "+39", 139 минут штрафа.

Стоит отметить, что во всех четырех проведенных в НХЛ сезонах клубы Радулова играли в плей-офф. В Кубке Стэнли-2017 в шести матчах за "Монреаль" он набрал 7 (2+5) очков, за карьеру в плей-офф — 21 (8+13) очко в 24 матчах.

Александр Радулов дважды возращался из НХЛ в КХЛ. С сезона-08/09 он три года провел в уфимском "Салават Юлаев", вместе с которым стал обладателем Кубка Гагарина. А с сезона-12/13 на протяжении четырех лет выступал за ЦСКА. Лучшее достижение с армейцами — финал Кубка Гагарина-2016 (поражение от "Металлурга" Мг).