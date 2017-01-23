В 19-м туре чемпионата Испании по футболу мадридский "Реал" дома обыграл "Малагу" — 2:1. Оба гола у "сливочных" забил защитник Серхио Рамос — в первом тайме с интервалом в восемь минут. "Реал" закончил первый круг лидером, при этом имеет матч в запасе.

"Севилья" обыграла "Осасуну" (4:3) и занимает второе место, на очко отставая от "Реала" и на очко опережая "Барселону". Севильцы набрали 42 очка, что является клубным рекордом по итогам первого круга.

"Барселона" разгромила в гостях "Эйбар" — 4:0. Два гола оформил Луис Суарес, по голу — Лионель Месси и Неймар. В списке бомбардиров Суарес и Месси делят лидерство — по 15 мячей, на три гола отстает Криштиану Роналду.

19-й тур

Реал Мадрид — Малага 2:1 (2:0)

Голы: Рамос 35, 43 — Аньор 63.

Реал: Навас, Начо, Варан, Рамос, Марсело (Иско, 25), Модрич (Ковачич, 78), Каземиро, Кроос, Васкес, Бензема (Мората, 82), Роналду.

Эйбар — Барселона 0:4 (0:1)

Голы: Суарес 31, 68, Месси 50, Неймар 90.

Барселона: тер Штеген, Серджи Роберто (Алеиш Видаль, 65), Умтити, Матье, Альба, Ракитич, Бускетс (Суарес, 10), Туран, Месси, Суарес (Пако Алькасер, 76), Неймар.

Осасуна — Севилья 3:4 (1:1)

Голы: Леон 15, Иборра 63 (автогол), Кодро 90 — Иборра 43, 65, Васкес 80, Сарабия 89.

Севилья: Рико, Мариано, Меркадо (Сарабия, 65), Пареха, Рами, Эскудеро, Васкес (Краневиттер, 84), Нзонзи, Иборра, Йоветич, Бен-Йеддер (Корреа, 90).

Атлетик — Атлетико 2:2 (1:1)

Голы: Иньиго Лекуэ 42, Де Маркос 56 — Коке 3, Гризманн 80.

Реал Сосьедад — Сельта 1:0 (0:0)

Гол: Хуанми 72.

Бетис — Спортинг Хихон 0:0

Эспаньол — Гранада 3:1 (2:1)

Голы: Рейес 11, Пьятти 32, Марк Наварро 48 — Перейра 23.

Алавес — Леганес 2:2 (1:1)

Голы: Лагуардиа 11, Мендес 51 — Герреро 45, Инсуа 84.

Вильярреал — Валенсия 0:2 (0:2)

Голы: Солер 35, Санти Мина 42.

Лас-Пальмас — Депортиво 1:1 (1:0)

Голы: Гарсия 13 — Андоне 69.

После первого круга

1 Реал Мадрид 18 13 4 1 48-17 43

2 Севилья 19 13 3 3 42-25 42

3 Барселона 19 12 5 2 51-17 41

4 Атлетико 19 10 5 4 34-16 35

5 Реал Сосьедад 19 11 2 6 31-25 35

6 Вильярреал 19 8 7 4 26-14 31

7 Атлетик 19 8 5 6 24-21 29

8 Сельта 19 8 3 8 29-33 27…

БОМБАРДИРЫ: Суарес (Барселона) — 15, Месси (Барселона) — 15, Роналду (Реал) — 12, Аспас (Сельта) — 11…