"Я никогда не утаивал свой доход и всегда добровольно платил налоги", — заявил он на первом заседании, которое состоялось накануне в испанском городке Посуэло-де-Аларкон.

Роналду выступал перед судом около полутора часов и заявил о своей невиновности. "Я предоставляю все необходимые документы об уплате налогов и не понимаю, что от меня хотят, — заявил он. — Я здесь, потому что дорожу своим именем и репутацией. Если бы меня звали не Криштиану Роналду, я бы сюда не пришел".

Напомним, что испанская прокуратура завела дело в отношении Роналду по обвинению в неуплате налогов на сумму 14,7 миллиона евро в период с 2011 по 2014 год. В надзорном ведомстве уверены, что спортсмен скрывал реальные доходы с помощью специально созданной бизнес-структуры.

Представители прокуратуры считают, что Роналду сознательно использовал бизнес-структуру, созданную в 2010 году, чтобы скрыть личные доходы от властей. Теперь форварду грозит тюремный срок до шести лет.